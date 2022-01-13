徐衣显率团参加第十九届中国—东盟博览会

15日至16日，市长徐衣显率领洛阳代表团，参加在广西南宁举办的第19届中国—东盟博览会(以下简称东博会)。

我市组团参加第十九届中国—东盟博览会

徐衣显率团出席系列活动

15日至16日，市长徐衣显率领洛阳代表团，参加在广西南宁举办的第19届中国—东盟博览会(以下简称东博会)。其间，徐衣显出席东博会开幕式及系列活动，代表我市与企业签约，到河南、洛阳等展区参观巡馆，推介洛阳产品。

东博会是中国商务部和东盟10国政府经贸主管部门及东盟秘书处共同主办、中国广西壮族自治区人民政府承办的国际经贸盛会，在促进中国—东盟友好合作，服务“一带一路”建设中发挥了重要作用。第19届东博会主题为“共享RCEP新机遇，助推中国—东盟自由贸易区3.0版”。

东博会开幕前，徐衣显参加了中国(河南)—RCEP成员国开放共享经贸合作洽谈会。洽谈会上，徐衣显代表中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区与越南泰山综合进出口有限公司、洛阳申龙新能源汽车有限公司、广西申龙汽车制造有限公司签署战略合作协议。协议的签署，旨在进一步深化中国(河南)与东盟成员国在新能源汽车产业方面的深度合作。根据协议，四方将本着平等互利、依法依规、协商一致的原则，在新能源客车、重型卡车整车制造和销售等方面进一步拓展合作深度，实现共赢发展。

在河南形象展展区，我市自主研发制造的5G+氢燃料电动无人驾驶拖拉机、锂离子动力电池、新能源汽车齿轮、新能源汽车光电连接器等科技创新产品悉数亮相。徐衣显在此参观巡馆时，听取企业负责人参展汇报，详细询问产品销售、市场拓展等情况，并向前来参观洽谈的客商推介“洛阳制造”“洛阳创新”。

我市在本届东博会文旅康养区设洛阳牡丹产品特装展，展区以“国色天香花开盛世”为主题，展品包括牡丹瓷、牡丹花酒、牡丹花茶、牡丹画等牡丹系列产品。徐衣显在展区向客商推介牡丹创新产品，与参展企业负责人深入交谈，了解产品展出和经贸洽谈等情况。他说，洛阳牡丹名甲天下，要利用好东博会这个重要平台，充分展示洛阳牡丹创新产品，用高质量产品、高水平布展吸引更多客户目光，传播河洛文化，讲好洛阳故事，让“国色天香”在东博会靓丽出彩。

牛刚参加有关活动。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）