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高标准推动基本公共服务进社区 让群众就近享受更便捷高效服务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.15 08:56

　　14日，市委常委、秘书长王军主持召开全市基本公共服务进社区座谈推进会，通报工作开展情况，分析研判存在问题，安排部署下一步工作。

　　会上，6个市直部门分别汇报文化、体育、养老、卫生健康、教育、政务服务进社区的目标任务和具体打算，洛龙区、西工区进行经验交流。

　　王军指出，推动基本公共服务进社区是市委践行“以人民为中心”发展理念的重大决策部署，是花钱少、见效快、市民获得感强、有益于提升城市品质的重要民生工程。各级各部门要强化社区意识，聚焦“一老一小”群体，突出重点领域，不断推动重心下移、服务下沉，实现化整为零，让群众就近享受更便捷高效的公共服务。要高标准推动文化、体育、养老、卫生健康、教育、政务服务进社区，尽快梳理各项服务的规范化清单，明确时间节点、年度目标任务，推动各项服务实现有机结合，不断满足人民群众对美好生活的向往。要完善工作推进机制，充分发挥“一组六专班”统筹协调作用，实施常态化督导考核和奖惩问责机制，推动部门资源下沉，科学规划、统筹布局基本公共服务设施，强化政策要素保障，明确投资、建设主体，用好市场化手段，完善运营管理体制，确保公共服务进社区各项任务落到实处，不断提升群众获得感幸福感安全感。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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