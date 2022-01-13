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徐衣显与中科院院士徐涛举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.14 08:23

　　昨日下午，市长徐衣显与来洛交流讲学考察的中国科学院院士、发展中国家科学院院士、中国科学院大学学术副校长、广州国家实验室常务副主任(钟南山院士任主任)徐涛举行工作会谈，双方围绕生物医学创新、健康产业发展等领域务实合作进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对徐涛应邀来洛表示欢迎，对中国科学院、中国科学院大学等长期以来给予洛阳发展的关心支持表示感谢，并简要介绍了洛阳经济社会发展情况。他说，进入新发展阶段，洛阳抢抓重大战略机遇，聚焦“建强副中心、形成增长极”，坚持以创新引领发展，以抢抓产业风口为主线，积极培育生物疫苗等十大重点产业集群，经济发展保持稳中向好态势，未来发展潜力巨大。在推动经济高质量发展的同时，洛阳市坚持以人民健康为中心，加快建设呼吸、中医(脑病)、中医骨伤科等3个国家区域医疗中心和5个省级区域医疗中心，优质医疗资源加速汇聚，公共医疗服务体系日益完善，卫生健康事业发展驶入“快车道”。徐涛院士在呼吸特别是胰岛β细胞功能和细胞生物物理技术研究方面成就卓越，是生命科学前沿领域的领军人物，希望双方深入沟通交流，找准结合点、选好突破点，提升合作层次，实现共赢发展，为风口产业发展链接高端创新资源、吸引领军创新人才、汇集一流创新成果，助力洛阳打造国内一流的生物医药原始创新策源地，为“建强副中心、形成增长极”赋能蓄势。

　　徐涛表示，洛阳发展势头强劲，政策机遇叠加，未来前景广阔，将充分发挥自己及团队在呼吸、胰岛β细胞功能与糖尿病、人群队列和生命健康医疗大数据、内分泌相关临床及基础科研等领域的综合优势，与洛阳有关部门、医疗机构、高校院所等进行深度对接，围绕科学研究、学科建设、人才培养、成果转化等方面开展务实合作，为洛阳高质量发展加油助力，为打造“健康洛阳”贡献力量。

　　河南科技大学校长孔留安、副市长李新红、市政协副主席任丽君参加会谈。 （洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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