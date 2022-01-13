徐衣显主持召开全市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议

29日上午，市长徐衣显主持召开全市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议，强调要坚持创新引领，深化改革开放，紧盯企业关切需求，聚焦惠企政策落实，不断提升政府效能，打造市场化法治化国际化一流营商环境，为巩固经济回升向好趋势提供坚强支撑。

徐衣显对深化“放管服”改革持续优化营商环境提出要求

创新引领数智赋能打造服务型政府

改革牵引法治保障推动高质量发展

29日上午，市长徐衣显主持召开全市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议，强调要坚持创新引领，深化改革开放，紧盯企业关切需求，聚焦惠企政策落实，不断提升政府效能，打造市场化法治化国际化一流营商环境，为巩固经济回升向好趋势提供坚强支撑。

就贯彻全国深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议精神，徐衣显强调，一要全面提升政务服务质效水平。把群众呼声、企业需求作为第一信号，围绕便民利企，突出改革牵引，强化数智赋能，深入推广“首席服务官”模式，巩固拓展“一网通办”“一件事一次办”改革成果，持续提升政务服务标准化、规范化、便利化、智慧化水平。二要全面增进市场服务便利程度。聚焦市场主体生产经营的重点、难点、痛点、堵点，坚决落实“减税降费”政策，提高水电气暖服务审批快捷度，搭建银企对接平台，完善政府性担保体系，确保政策落实、精准滴灌、直达快享。三要全面强化法治服务保障能力。坚持依法行政，全面推行权力清单、责任清单、负面清单管理，推动府院联动全领域覆盖、常态化运行。深入开展政府依法依规兑现承诺专项行动，严格实行守信联合激励、失信联合惩戒，争创国家社会信用体系建设示范市。加强“双随机、一公开”监管，维护公平竞争市场秩序。加快国家知识产权强市试点城市建设，激发创新创造活力。四要全面增创制度性开放新优势。充分释放“五区叠加”的政策优势，加快国家自贸区、自创区、高新区、综保区、跨境电商综试区“五大平台”联动发展，持续开展首创性、集成性、差异性改革创新，提升规则、规制、管理、标准等制度型开放水平。五要全力纠治营商环境突出问题。高质高效抓好“七件事”，梳理年度营商环境重点事项清单，继续开展全域营商环境评价，定期曝光破坏营商环境典型案例，落实行政机关负责人出庭应诉制度，以企业和群众的获得感、满意度作为评判标准，真督实查，严肃问责，倒逼深化改革、改进服务、优化环境。

李新建、韩治群、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)