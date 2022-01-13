洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开全市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.29 22:39

徐衣显对深化“放管服”改革持续优化营商环境提出要求
创新引领数智赋能打造服务型政府
改革牵引法治保障推动高质量发展

　　29日上午，市长徐衣显主持召开全市深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议，强调要坚持创新引领，深化改革开放，紧盯企业关切需求，聚焦惠企政策落实，不断提升政府效能，打造市场化法治化国际化一流营商环境，为巩固经济回升向好趋势提供坚强支撑。

　　就贯彻全国深化“放管服”改革持续优化营商环境电视电话会议精神，徐衣显强调，一要全面提升政务服务质效水平。把群众呼声、企业需求作为第一信号，围绕便民利企，突出改革牵引，强化数智赋能，深入推广“首席服务官”模式，巩固拓展“一网通办”“一件事一次办”改革成果，持续提升政务服务标准化、规范化、便利化、智慧化水平。二要全面增进市场服务便利程度。聚焦市场主体生产经营的重点、难点、痛点、堵点，坚决落实“减税降费”政策，提高水电气暖服务审批快捷度，搭建银企对接平台，完善政府性担保体系，确保政策落实、精准滴灌、直达快享。三要全面强化法治服务保障能力。坚持依法行政，全面推行权力清单、责任清单、负面清单管理，推动府院联动全领域覆盖、常态化运行。深入开展政府依法依规兑现承诺专项行动，严格实行守信联合激励、失信联合惩戒，争创国家社会信用体系建设示范市。加强“双随机、一公开”监管，维护公平竞争市场秩序。加快国家知识产权强市试点城市建设，激发创新创造活力。四要全面增创制度性开放新优势。充分释放“五区叠加”的政策优势，加快国家自贸区、自创区、高新区、综保区、跨境电商综试区“五大平台”联动发展，持续开展首创性、集成性、差异性改革创新，提升规则、规制、管理、标准等制度型开放水平。五要全力纠治营商环境突出问题。高质高效抓好“七件事”，梳理年度营商环境重点事项清单，继续开展全域营商环境评价，定期曝光破坏营商环境典型案例，落实行政机关负责人出庭应诉制度，以企业和群众的获得感、满意度作为评判标准，真督实查，严肃问责，倒逼深化改革、改进服务、优化环境。

　　李新建、韩治群、牛刚等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 延迟返校！洛阳三所高校发布紧急通知
  • 洛阳警方成功抓获一卖假茅台酒团伙
  • 洛阳今日阴天有中雨 气温16℃到18℃
  • 洛阳唐三彩亮相中国非遗博览会
  • 洛阳市区新建摩托车考场9月将投用
  • 洛阳旅游年票到期如何续费？详细流程来了
  • 小区微改造 便民又暖心
  • 小文创为洛阳文旅融合注入大动能
  • 重庆山火救援中 有咱洛阳志愿者
  • 两岸企业家深入探讨“智能低碳 融合发...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    西苑桥下白鹭的家园

    丰收时节

    雨润木槿花更艳

    隋唐大运河博物馆
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605