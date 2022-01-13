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徐衣显主持召开市政府第120次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.28 23:28

市政府第120次常务会议要求
扛牢责任锚定目标全力以赴冲刺三季度
创新引领产业赋能建设国家创新型城市

　　28日上午，市长徐衣显主持召开市政府第120次常务会议，分析调度全市经济运行工作，研究科技创新、文旅产业发展等工作。

　　会议分析研判了全市经济运行情况，听取了相关部门、县区意见建议。徐衣显强调，一要精准调度，坚决完成目标。各级各部门要扛牢稳定经济发展政治责任，按照目标不变、任务不减、责任不松要求，坚持问题导向，突出质量效益，科学精准调度，努力扩大增量、遏制减量、防控变量，确保完成目标，力争多作贡献。二要抢抓机遇，争取发展主动。抢抓国家政策窗口期，对照上级标准，精准精细谋划项目，常态长效汇报对接，切实提高项目质量，争取更多政策性开发性金融资金落地见效。三要高效服务，提振企业信心。深入推进“万人助万企”活动，落实“四保”企业白名单制度，推动资源、要素、政策向白名单企业倾斜。强化领导分包、靶向培育，全年新增“四上企业”600家以上。四要全力保障，狠抓项目建设。完善重大项目协调调度机制，积极保障要素，破解瓶颈制约，台账化管理、节点化推进项目建设，确保宁德时代、海澜集团等项目尽快实质性开工，形成更多实物投资量。五要创新举措，促进消费回暖。策划一批特色性促消费活动，着力稳住大宗消费，拓展线上消费，激活线下消费，促进房地产市场平稳健康发展。同时，要统筹发展安全，抓好常态化疫情防控、安全生产、信访稳定等工作，全力保障秋收，兜牢“三保”底线。

　　会议听取了科技创新工作汇报，安排部署了下步工作。徐衣显强调，要认真落实省“十大战略”，坚持“六新并举”“五链耦合”，建立部门研发投入联动、“十强十快”企业激励机制，推动形成“基础研究+技术攻关+成果转化+产业孵化”全过程创新链。聚焦产业风口、科技前沿，建立科技信贷奖励、企业融资对接机制，引导更多银行开设“科技贷”业务，为技术创新、产业转型、换道领跑注入“金融活水”。要突出优势、抓实重点、补齐短板，高水平建设国家创新型城市。

　　会议研究了沉浸式文旅和剧本娱乐产业、乡村民宿发展工作。徐衣显强调，要抢抓文旅“风口”产业机遇期，紧扣“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”，坚持以市场为导向，以资源为依托，规范化、专业化、特色化发展剧本娱乐产业，因地制宜谋划乡村民宿项目，全面推进模式创新、业态创新、产品创新，塑造文旅融合发展新优势。

　　会议还研究了绿色低碳循环发展、基准地价调整、高成长性企业提质倍增、道路命名等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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