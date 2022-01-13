徐衣显与中国中铁副总裁李新生举行工作会谈

昨日上午，市长徐衣显借参加国务院稳住经济大盘督导和服务组工作对接会之机，在郑州与中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁李新生一行举行工作会谈，双方就进一步深化长期战略合作关系，拓宽合作领域等进行深入交流，并达成广泛共识。

昨日上午，市长徐衣显借参加国务院稳住经济大盘督导和服务组工作对接会之机，在郑州与中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁李新生一行举行工作会谈，双方就进一步深化长期战略合作关系，拓宽合作领域等进行深入交流，并达成广泛共识。

徐衣显对中国中铁积极参与和支持洛阳经济社会发展表示感谢。他说，“十四五”以来，洛阳市紧抓国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，工业运行稳中有进，企业效益显著提升，经济发展企稳向好，正处在转型跨越、换道领跑的机遇期、关键期，发展潜力巨大。特别是去年以来，我市积极推进呼南高铁焦洛平段、高铁龙门站综合枢纽、“三横三纵三环”高速路网、科技产业社区、公共服务社区化等一系列重大基础设施，迫切需要经验丰富、实力雄厚的大型企业积极参与、共同建设。中国中铁是万亿级世界500强企业，多年来参与了洛阳地铁、公路、市政等一大批基础设施建设，建立了良好的合作关系，取得了丰硕的合作成果。希望双方立足坚实合作基础，进一步开展全方位、多层次、宽领域的深度合作，充分发挥中国中铁人才、技术、设备制造、投融资、建设管理等全产业链优势，以专班化、项目化、清单化方式，合力打造央地合作、互利共赢新模式，为洛阳经济社会高质量发展蓄势增能。

李新生感谢洛阳市对中国中铁的大力支持，介绍了主要业务板块的发展态势和企业愿景，对双方进一步深化合作充满信心。他表示，中国中铁将立足洛阳发展目标和实际需求，发挥企业一体化全产业链优势，围绕重大基础设施、市政路桥、高速公路、水务环保、城市更新、综合开发等领域开展高效深度对接，找准务实合作的契合点、发力点、支撑点，进一步拓展合作领域、丰富合作形式、扩大合作成果，为洛阳“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

中国中铁经开中心副总经理段德荣，中国中铁东部区域总部党工委书记、总经理薛健，中铁七局集团公司党委书记、董事长王珂平，中铁工程装备集团董事长赵华，中铁一局集团公司副总经理张林等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)