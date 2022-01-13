洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与中国中铁副总裁李新生举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.27 08:26

　　昨日上午，市长徐衣显借参加国务院稳住经济大盘督导和服务组工作对接会之机，在郑州与中国中铁股份有限公司党委常委、副总裁李新生一行举行工作会谈，双方就进一步深化长期战略合作关系，拓宽合作领域等进行深入交流，并达成广泛共识。

　　徐衣显对中国中铁积极参与和支持洛阳经济社会发展表示感谢。他说，“十四五”以来，洛阳市紧抓国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，工业运行稳中有进，企业效益显著提升，经济发展企稳向好，正处在转型跨越、换道领跑的机遇期、关键期，发展潜力巨大。特别是去年以来，我市积极推进呼南高铁焦洛平段、高铁龙门站综合枢纽、“三横三纵三环”高速路网、科技产业社区、公共服务社区化等一系列重大基础设施，迫切需要经验丰富、实力雄厚的大型企业积极参与、共同建设。中国中铁是万亿级世界500强企业，多年来参与了洛阳地铁、公路、市政等一大批基础设施建设，建立了良好的合作关系，取得了丰硕的合作成果。希望双方立足坚实合作基础，进一步开展全方位、多层次、宽领域的深度合作，充分发挥中国中铁人才、技术、设备制造、投融资、建设管理等全产业链优势，以专班化、项目化、清单化方式，合力打造央地合作、互利共赢新模式，为洛阳经济社会高质量发展蓄势增能。

　　李新生感谢洛阳市对中国中铁的大力支持，介绍了主要业务板块的发展态势和企业愿景，对双方进一步深化合作充满信心。他表示，中国中铁将立足洛阳发展目标和实际需求，发挥企业一体化全产业链优势，围绕重大基础设施、市政路桥、高速公路、水务环保、城市更新、综合开发等领域开展高效深度对接，找准务实合作的契合点、发力点、支撑点，进一步拓展合作领域、丰富合作形式、扩大合作成果，为洛阳“建强副中心、形成增长极”作出更大贡献。

　　中国中铁经开中心副总经理段德荣，中国中铁东部区域总部党工委书记、总经理薛健，中铁七局集团公司党委书记、董事长王珂平，中铁工程装备集团董事长赵华，中铁一局集团公司副总经理张林等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
    城中闲游赏秋荷 四顾天光接水色
        近日，秋风、秋雨，正一步步瓦解夏天残存的暑热。凉爽的双休日里，尤为适合外出赏景、放松心情。
  • ·葵花绚烂 美景连连
  • ·走近班沟遗址 穿越丝路时空
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    		•  
    新闻排行
  • 嵩县发现2例新冠肺炎无症状感染者
  • 最新！洛阳市人大常委会任命名单
  • 洛阳持续推进高速公路建设和提升 努力...
  • 徐衣显与中国中铁副总裁李新生举行工...
  • 洛阳将有中雨、大雨 省气象台发布重要...
  • “喝汤违停不罚”是一种城市的体面（...
  • 航空工业导弹院举行“铸箭天团”媒体...
  • 想学二胡、手风琴 洛阳市文化馆成人公...
  • 洛阳市消协发布开学季消费提示
  • 冷空气喊你换秋装啦！周日洛阳最高气...
    		•
    百姓呼声
    什么时候能在高德地图上看到实时公交？
    涧西区学校操场不具备对外开放的条件
    精彩图片
    洛宁县故县镇：绿水青...
    “驿”路风情【组图】
    家门口建成健身中心 居...
    末伏伊始 云彩满天【组...
    精彩热帖

    夏末秋初的窗外

    随风飘舞

    河洛好风光

    浪漫秋色
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605