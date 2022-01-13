洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳组团参加第六届全球跨境电子商务大会 徐衣显带队
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:37

　　昨日上午，第六届全球跨境电子商务大会在郑州开幕。市长徐衣显带领洛阳跨境电商企业代表团观展商洽。

　　本届全球跨境电子商务大会，以“买全球、卖全球”为主题，重点围绕跨境电商贸易便利化、“丝路电商”国际合作、数字贸易、物流创新、邮件枢纽口岸合作、中欧跨境电商合作、产教融合等内容，探讨发展新机遇，拓展合作新空间。来自10余个国家的驻华使馆官员、政府部门代表、国内知名专家学者、境内外知名商协会以及阿里巴巴、京东、微软、亚马逊、谷歌等知名企业高管等900多人参会。15家跨境电商企业组成的洛阳代表团参加本届大会，洛阳五洲跨境电商产业园在RCEP国家展区展览展示。

　　跨境电商作为国际贸易发展速度最快的新业态，已经成为对外贸易的新渠道、转型升级的新动能、高质量发展的新引擎。目前，洛阳集聚各类跨境电商市场主体1000余家，申请注册87个海外商标，参与编制11项国家国际标准，10余家企业在19个国家和地区设立了40多个海外仓。五洲跨境电子商务产业园等两家园区被认定为河南省跨境电子商务示范园区，洛阳863创智广场等被认定为河南省跨境电子商务人才培训暨企业孵化平台，洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司被认定为首批省级海外仓示范企业。

　　作为全省3个全国跨境电商综试区之一，洛阳坚持顶层设计、强化高位推动，深化政策、应用、监管、服务协同创新，释放“五区联动”战略叠加效应，科学规划发展布局，高效汇聚资源要素，培育跨境电商产业新业态，赋能传统产业转型升级，初步形成了跨境电商与传统产业融合发展的新格局。2021年全市跨境电商交易额61.7亿元，成为拉内需、稳外贸的重要力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
    走近班沟遗址 穿越丝路时空
        瀍水幽幽，邙岭绵绵。位于孟津区小浪底镇东南瀍河岸边，有一座文明的古村落——班沟村。村中有班家古寨、班...
  • ·景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
    		•
    		 
    新闻排行
  • 祝贺！鲍珊菊、郭裕芳双双保研北京体...
  • 600万元体育健身优惠券来啦！8月11日...
  • 洛阳能否开放人防避暑纳凉点？市人防...
  • 点亮“夜经济”！洛阳29个夜市等你来
  • 江凌调研龙门实验室建设运营工作
  • 幸福河边诗意栖居！洛阳加快河湖水系...
  • 今夜24时起国内油价下调 加满一箱92...
  • 偃师区缑氏镇：葡萄种植专业社 示范引...
  • 洛阳市文物考古研究院招募志愿者
  • 施工改造！隋唐城遗址植物园西大门11...
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    漫游随唐遗址公园

    给视觉一点清凉

    夏日荷塘美景

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605