洛阳组团参加第六届全球跨境电子商务大会 徐衣显带队

昨日上午，第六届全球跨境电子商务大会在郑州开幕。市长徐衣显带领洛阳跨境电商企业代表团观展商洽。

昨日上午，第六届全球跨境电子商务大会在郑州开幕。市长徐衣显带领洛阳跨境电商企业代表团观展商洽。

本届全球跨境电子商务大会，以“买全球、卖全球”为主题，重点围绕跨境电商贸易便利化、“丝路电商”国际合作、数字贸易、物流创新、邮件枢纽口岸合作、中欧跨境电商合作、产教融合等内容，探讨发展新机遇，拓展合作新空间。来自10余个国家的驻华使馆官员、政府部门代表、国内知名专家学者、境内外知名商协会以及阿里巴巴、京东、微软、亚马逊、谷歌等知名企业高管等900多人参会。15家跨境电商企业组成的洛阳代表团参加本届大会，洛阳五洲跨境电商产业园在RCEP国家展区展览展示。

跨境电商作为国际贸易发展速度最快的新业态，已经成为对外贸易的新渠道、转型升级的新动能、高质量发展的新引擎。目前，洛阳集聚各类跨境电商市场主体1000余家，申请注册87个海外商标，参与编制11项国家国际标准，10余家企业在19个国家和地区设立了40多个海外仓。五洲跨境电子商务产业园等两家园区被认定为河南省跨境电子商务示范园区，洛阳863创智广场等被认定为河南省跨境电子商务人才培训暨企业孵化平台，洛阳天浩泰轨道装备制造有限公司被认定为首批省级海外仓示范企业。

作为全省3个全国跨境电商综试区之一，洛阳坚持顶层设计、强化高位推动，深化政策、应用、监管、服务协同创新，释放“五区联动”战略叠加效应，科学规划发展布局，高效汇聚资源要素，培育跨境电商产业新业态，赋能传统产业转型升级，初步形成了跨境电商与传统产业融合发展的新格局。2021年全市跨境电商交易额61.7亿元，成为拉内需、稳外贸的重要力量。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)