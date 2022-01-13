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徐衣显率队拜访有关驻豫单位和省直单位、重点企业
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.10 08:21

徐衣显率队拜访有关驻豫单位和省直单位、重点企业等
深度对接促进航空经济高质量发展
务实合作助推副中心城市加快建设　　

　　8日至9日，市长徐衣显带队赴郑州参加第六届全球跨境电子商务大会，并与中国民航河南安全监管局、水利部黄委会和河南民航发展投资有限公司、省机场集团有限公司、省水利厅等省直单位、省属重点企业洽谈对接，围绕航空经济发展、民航服务保障、防汛体系构建等深入交流，达成广泛共识。

　　在中国民航河南安全监管局，徐衣显与主持工作的副局长李梓光，党委副书记、纪委书记张大伟等举行工作会谈，就洛阳机场发展、航空运输管理等事宜深入沟通对接。徐衣显介绍了洛阳经济社会发展和机场建设、航空经济发展等情况。他表示，洛阳市将服从大局、安全至上，加强沟通、拉高标杆，统筹城市规划建设，打造良好净空条件，确保飞行安全。希望民航河南监管局一如既往给予支持和指导，特别是结合新阶段、新需求，大力促进洛阳机场建设及航空经济发展。李梓光对洛阳经济发展良好态势和航空经济未来前景给予肯定，对机场建设等具体事宜积极回应，表示将发挥行业部门作用，更好服务洛阳经济高质量发展。

　　在河南民航发展投资集团有限公司，徐衣显与党委书记、董事长张明超，总经理刘建葆等举行工作会谈，围绕通用机场建设、航空物流、航空制造、航空应急救援基地、无人机运营基地、飞行员培训、航空嘉年华活动等深入交流。双方一致认为，洛阳航空经济有基础、有优势，要加快万安通用机场开航、加大洛宁通用机场推进等，统筹完善通航规划布局和基础设施建设，以新业态发展、新技术应用为牵引，集聚创新资源要素，完善融资租赁体系，推动航空服务产业强链补链，促进洛阳航空经济全方位、多元化、高质量发展。

　　徐衣显与省机场集团有限公司董事长康省桢等举行工作会谈，双方就洛阳北郊机场建设、融入全省机场一体化运行管理、统筹飞行训练与民航运输等深入交流。

　　徐衣显与水利部黄河水利委员会主持工作副主任苏茂林、省水利厅党组书记刘正才等进行工作会谈，就洛阳城市防洪体系建设、伊洛河防洪规划等深入交流，一致表示将给予洛阳更多支持，助推建强副中心、形成增长极。

　　徐衣显实地考察了“只有河南”文旅项目，与河南文旅投资集团党委书记、董事长吴孟铎，总经理、党委副书记、副董事长张立新，建业集团董事长胡葆森等举行工作会谈，洽谈对接沉浸式、体验式文旅项目合作。

　　杨劭春、魏险峰等分别参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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