洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛（洛阳站）暨洛阳市“全民健身日”活动启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.08 07:24

2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛（洛阳站）暨洛阳市“全民健身日”活动启动
徐衣显宣布启动

　　7日上午，2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛(洛阳站)暨洛阳市“全民健身日”活动启动仪式在市体育中心体育馆举行。市长徐衣显出席启动仪式并宣布启动。

　　今年8月8日是我国第14个“全民健身日”。根据国家体育总局有关通知要求，我市拟于8月7日至14日在全市各县区举办全国百城千村健身气功交流展示系列活动，对国家体育总局推广的11种健身气功和4种竞赛功法进行展示。

　　活动现场，青奥会游泳冠军孙博威向全市人民群众发出健身倡议，号召大家选择适合自身特点的体育健身项目，坚持长期锻炼、科学锻炼，倡导“每天锻炼一小时，健康工作50年，幸福生活一辈子”的健康生活理念，以健康的体魄、饱满的热情、乐观的心态热爱生活、努力工作，营造全民健身、健康洛阳良好氛围。活动现场还进行了健身气功八段锦、广场健身操舞、抖空竹、曳步舞等群众性健身项目展演。

　　党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视我国体育事业发展。我市坚持以建设体育强市为目标，以创建全国全民健身模范市为抓手，全面推进群众体育“六个身边工程”，全市各类体育场地数量达1.9万个，人均体育场地面积达2.42平方米，每年举办市级以上全民健身活动百余次，不断满足人民群众日益增长的多元化健身需求。“十四五”期间，我市还将全面推进社区体育公园建设，力争三年内将洛阳打造成为“社区公园体育化、体育公园社区化”的全民健身典范城市，进一步完善全民健身设施布局，助力全国文明典范城市创建和青年友好型城市建设。

　　魏险峰参加启动仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：张甦 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
    景区环绕天桥沟 康养避暑好去处
        前段时间，河南省文化和旅游厅、河南省乡村振兴局联合印发通知，确定195个村为河南省首批乡村康养旅游示范村...
  • ·夏夜风微凉 夜游城四方
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    		•  
    新闻排行
  • 中科信息产业园一期项目进入收尾阶段
  • 洛阳今年老旧小区组团连片改造开工率...
  • 短时强降水、雷暴大风！洛阳市气象局...
  • 本月起，洛阳职工基本医保单位缴费可...
  • 嵩县田湖镇：葡萄产业架起乡村振兴“...
  • 江凌督导检查全国文明典范城市创建工作
  • 孟津区小浪底镇明达村：发挥党支部引...
  • 洛阳推行干部荣誉退休制度 让退休有温...
  • 伊滨区发放3000张运动计时芯片 市民可...
  • 高职高专批明日开始录取
    		•
    百姓呼声
    2022年开放有29个夜市，具体位置在这
    道路指示牌的位置设置广告牌合适吗？
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    勇成摄影 红豆峡

    给视觉一点清凉

    舞台演出拾零

    凉爽的天河大峡谷
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605