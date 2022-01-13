7日上午，2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛(洛阳站)暨洛阳市“全民健身日”活动启动仪式在市体育中心体育馆举行。市长徐衣显出席启动仪式并宣布启动。

2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛（洛阳站）暨洛阳市“全民健身日”活动启动

徐衣显宣布启动

7日上午，2022年全国百城千村健身气功交流展示大赛(洛阳站)暨洛阳市“全民健身日”活动启动仪式在市体育中心体育馆举行。市长徐衣显出席启动仪式并宣布启动。

今年8月8日是我国第14个“全民健身日”。根据国家体育总局有关通知要求，我市拟于8月7日至14日在全市各县区举办全国百城千村健身气功交流展示系列活动，对国家体育总局推广的11种健身气功和4种竞赛功法进行展示。

活动现场，青奥会游泳冠军孙博威向全市人民群众发出健身倡议，号召大家选择适合自身特点的体育健身项目，坚持长期锻炼、科学锻炼，倡导“每天锻炼一小时，健康工作50年，幸福生活一辈子”的健康生活理念，以健康的体魄、饱满的热情、乐观的心态热爱生活、努力工作，营造全民健身、健康洛阳良好氛围。活动现场还进行了健身气功八段锦、广场健身操舞、抖空竹、曳步舞等群众性健身项目展演。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视我国体育事业发展。我市坚持以建设体育强市为目标，以创建全国全民健身模范市为抓手，全面推进群众体育“六个身边工程”，全市各类体育场地数量达1.9万个，人均体育场地面积达2.42平方米，每年举办市级以上全民健身活动百余次，不断满足人民群众日益增长的多元化健身需求。“十四五”期间，我市还将全面推进社区体育公园建设，力争三年内将洛阳打造成为“社区公园体育化、体育公园社区化”的全民健身典范城市，进一步完善全民健身设施布局，助力全国文明典范城市创建和青年友好型城市建设。

魏险峰参加启动仪式。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）