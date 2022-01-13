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徐衣显率队赴西安交通大学对接洽谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.04 08:19

徐衣显率队赴西安交通大学对接洽谈
高质量建设国家呼吸区域医疗中心
深层次合作赋智赋能健康洛阳建设

　　昨日，市长徐衣显率队在西安市与西安交通大学党委常委、医学部(原西安医科大学)党委书记陈腾等举行工作会谈，围绕共同推进国家呼吸区域医疗中心建设等事宜深入交流对接，双方一致表示共建示范样板。

　　去年以来，我市与西安交通大学及第二附属医院建立了良好关系，双方合作开展了第一届古都呼吸论坛等多形式、高水平的交流活动，合作共建国家呼吸区域医疗中心迈出了实质性步伐，合作成效不断凸显。

　　徐衣显代表洛阳市委、市政府，向西安交通大学及第二附属医院长期以来关心支持洛阳发展表示感谢，并简要介绍洛阳经济社会发展情况。他说，洛阳历史文化悠久、产业基础雄厚、区位优势明显，“十四五”以来，肩负着建设国家区域性中心城市、全国性综合交通枢纽城市、中原城市群副中心城市的更高定位，抢抓中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，经济运行稳中向好，市场前景广阔，发展潜力巨大。在推动经济高质量发展的同时，洛阳市深入学习贯彻习近平总书记关于医改工作的重要论述，以人民健康为中心，持续深化“五医联动”改革，加强与高端医疗机构战略合作，成功引进呼吸、中医(脑病)、中医骨伤科等三个国家区域医疗中心，推动优质医疗资源均衡布局。洛阳市高度重视与西安交通大学及第二附属医院的合作，精准服务、精细保障，为国家呼吸区域医疗中心建设创造一流环境。徐衣显希望西安交通大学及第二附属医院紧盯“三平移、三统一、一融合”建设目标，在常态推进上再加力、在资源配置上再增强、在学科建设上再深化，携手打造校地院地合作标杆、区域医疗服务典范、健康惠民示范工程。

　　陈腾等对深化双方合作充满信心。大家表示，西安交通大学与洛阳市有着真挚的合作诚意、良好的合作基础、互补的合作优势、共同的合作愿景，一定认真落实国家任务和使命，抢抓宝贵机遇，充分发挥医疗、科研、管理、人才等综合优势，探索多层面、多方式、多渠道合作模式，鼎力支持高质量建设现代化国家呼吸区域医疗中心，为打造“健康洛阳”、建强副中心、形成增长极赋能助力。

　　西安交通大学第二附属医院院长李宗芳等参加座谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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