洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显与中建七局总经理孙晓惠举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.08.02 22:13

　　2日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的中建七局党委副书记、总经理孙晓惠一行举行工作会谈，就推动双方在重大投资项目、基础设施建设、城市有机更新、棚改连片开发、房地产业转型等领域的深度合作进行深入交流，巩固增进互信，达成广泛共识。

　　徐衣显对孙晓惠一行表示欢迎，向中建七局长期以来对洛阳经济社会发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳市锚定万亿级经济总量目标，聚焦“建强副中心、形成增长极”，抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，主要经济指标高于全国、全省水平，经济运行呈现良好态势。当前，洛阳市抢抓政策窗口期、机遇叠加期、市场调整期，围绕发展风口产业、建设平台城市、推动乡村振兴等重点领域，前瞻谋划了一大批引领性、龙头型重大项目，在稳住经济大盘、提质增效升级的同时，为长远发展积累后劲、蓄势赋能，也给双方深度合作创造了更加有利条件、提供了更为广阔空间。中建七局是中建集团旗下和河南省建筑行业首家“三特三甲”企业，实力雄厚，优势突出，与洛阳有着良好的合作基础。希望双方站位新格局，立足新起点，探索新模式，以具体化、方案化、清单化、项目化的方式加强沟通对接、加深战略合作，在更高层次、更广领域寻求互惠共赢。洛阳市将为企业在洛发展提供全周期、全链条的优质服务，打造一流营商环境，树立央地合作典范。

　　孙晓惠表示，中建七局将立足业务板块，发挥综合优势，全方位积极融入洛阳城市未来发展规划，积极探索央地合作新模式，在推进综合开发、扩大有效投资、培育优质税源等方面进一步拓宽合作广度和深度，更好地盘活资产、创造效益、提升价值，为洛阳“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。孙延文参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
    夏夜风微凉 夜游城四方
        “仲夏苦夜短，开轩纳微凉。”时已入伏，微凉的夏夜，成为一天之中较为合适的赏景休闲时段。
  • ·河边观景 古城游乐
  • ·司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委常委会召开（扩大）会议
  • “招手即停”，公交“招呼站”获点赞
  • 洛阳5县被命名为河南省双拥模范县
  • 洛阳未来几天高温闷热持续
  • 出发！洛阳疾控流调队员驰援商丘
  • 洛阳地铁2号线兴洛湖站B口为何迟迟不...
  • 141岁的饼馍老账本 见证生活真味
  • 建议收藏！隋唐洛阳城遗址文物保护标...
  • 洛龙区围绕第三代半导体产业发展举行...
  • 徐衣显带队开展“八一”走访慰问并调...
    		•
    百姓呼声
    今年大病医保缴费的截止时间为9月30日
    隋唐大运河文化博物馆预约难？官方回应
    精彩图片
    洛龙区行政中心：拆除...
    洛龙区尚贤苑社区体育...
    宜阳县盐镇乡克村：寿...
    老城区南关公园：健身...
    精彩热帖

    烟雨古城旗袍韵

    只有河南 戏剧幻城

    老界岭

    清爽夏日王府竹海
    /望乡
    /清爽小菊花
    /乘凉重渡沟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605