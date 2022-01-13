徐衣显与中建七局总经理孙晓惠举行工作会谈

2日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的中建七局党委副书记、总经理孙晓惠一行举行工作会谈，就推动双方在重大投资项目、基础设施建设、城市有机更新、棚改连片开发、房地产业转型等领域的深度合作进行深入交流，巩固增进互信，达成广泛共识。

2日下午，市长徐衣显与来洛考察对接的中建七局党委副书记、总经理孙晓惠一行举行工作会谈，就推动双方在重大投资项目、基础设施建设、城市有机更新、棚改连片开发、房地产业转型等领域的深度合作进行深入交流，巩固增进互信，达成广泛共识。

徐衣显对孙晓惠一行表示欢迎，向中建七局长期以来对洛阳经济社会发展的关心支持表示感谢。他说，洛阳市锚定万亿级经济总量目标，聚焦“建强副中心、形成增长极”，抢抓构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇，坚持以创新引领发展，高效统筹疫情防控和经济社会发展，主要经济指标高于全国、全省水平，经济运行呈现良好态势。当前，洛阳市抢抓政策窗口期、机遇叠加期、市场调整期，围绕发展风口产业、建设平台城市、推动乡村振兴等重点领域，前瞻谋划了一大批引领性、龙头型重大项目，在稳住经济大盘、提质增效升级的同时，为长远发展积累后劲、蓄势赋能，也给双方深度合作创造了更加有利条件、提供了更为广阔空间。中建七局是中建集团旗下和河南省建筑行业首家“三特三甲”企业，实力雄厚，优势突出，与洛阳有着良好的合作基础。希望双方站位新格局，立足新起点，探索新模式，以具体化、方案化、清单化、项目化的方式加强沟通对接、加深战略合作，在更高层次、更广领域寻求互惠共赢。洛阳市将为企业在洛发展提供全周期、全链条的优质服务，打造一流营商环境，树立央地合作典范。

孙晓惠表示，中建七局将立足业务板块，发挥综合优势，全方位积极融入洛阳城市未来发展规划，积极探索央地合作新模式，在推进综合开发、扩大有效投资、培育优质税源等方面进一步拓宽合作广度和深度，更好地盘活资产、创造效益、提升价值，为洛阳“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。孙延文参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)