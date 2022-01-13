在中国人民解放军建军95周年纪念日到来之际，带着全市人民的深情厚谊，昨日上午，市长、市双拥工作领导小组组长徐衣显带队到洛阳军分区开展“八一”走访慰问，并调研全市征兵工作，向驻洛部队官兵和民兵预备役人员致以节日祝福和崇高敬意，表示诚挚问候和衷心感谢。

徐衣显带队开展“八一”走访慰问并调研征兵工作

深入践行强军思想扎实做好双拥工作

畅叙军民鱼水深情共促军地融合发展

在中国人民解放军建军95周年纪念日到来之际，带着全市人民的深情厚谊，昨日上午，市长、市双拥工作领导小组组长徐衣显带队到洛阳军分区开展“八一”走访慰问，并调研全市征兵工作，向驻洛部队官兵和民兵预备役人员致以节日祝福和崇高敬意，表示诚挚问候和衷心感谢。

在洛阳军分区，徐衣显先后来到作战值班室、市民兵应急营装备器材库等，详细了解作战指挥和战备物资储备等情况。他说，一直以来，广大驻洛部队在出色完成部队建设、练兵备战各项任务的同时，积极帮助和支持地方经济建设，特别是在疫情防控、防汛救灾、维稳处突等急难险重任务面前敢打头阵、勇当先锋，为洛阳改革发展稳定做出了不可替代的重要贡献，赢得了全市人民的真心爱戴和广泛赞誉。希望驻洛部队官兵继续发扬拥政爱民优良传统，一如既往关心支持洛阳发展，为“建强副中心、形成增长极”保驾护航、再立新功。全市政府系统将深入贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，认真落实中央、省、市部署，架好军地“连心桥”，办好双拥“暖心事”，不断巩固和发展军政军民团结的良好局面，让双拥模范城的“金字招牌”更加靓丽出彩。

征兵工作是加强国防和军队现代化建设的基础工程、源头工程。徐衣显先后来到市征兵办、洛龙区征兵办，观看了国防教育暨征兵宣传片，听取征兵工作汇报，仔细询问征集报名、政审考核、体检组织等情况，并与应征入伍青年亲切交流，勉励他们参军报国、不负韶华，在火热军营百炼成钢，成为祖国的钢铁脊梁。

就高质量做好征兵工作，徐衣显强调，洛阳是拥军热土也是兵员大市，各级各部门要提升政治站位，强化国防观念，坚持精准征兵，优中选优、强中选强，为强军兴军提供更多有豪气、有虎气、有霸气、有锐气、有勇气的高素质洛阳兵员。要加强宣传动员，叫响“中国虎、洛阳兵、强军路上当先锋”的品牌，激励更多优秀洛阳青年参军入伍、献身国防，激励更多在伍洛阳兵扎根军营、建功立业。政府系统要以“军事日”活动为载体，学习弘扬“中国虎、洛阳兵”的“五气品格”，提振踔厉奋发、竞进拼抢的精气神，在推动洛阳高质量发展中奋勇争先、担当作为。

市领导李杏、刁国泰、张武清、王更军参加慰问和调研。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）