徐衣显与红星美凯龙集团总裁蒋小忠举行工作会谈

27日下午，市长徐衣显与来洛考察的红星美凯龙集团党委书记、总裁蒋小忠一行举行工作会谈，双方就家居新零售布局、城市新消费综合体运作、高品质文旅文创项目等进行深入交流洽谈，达成广泛共识。

27日下午，市长徐衣显与来洛考察的红星美凯龙集团党委书记、总裁蒋小忠一行举行工作会谈，双方就家居新零售布局、城市新消费综合体运作、高品质文旅文创项目等进行深入交流洽谈，达成广泛共识。

红星美凯龙集团是国内家居装饰及家具行业的龙头企业，商场规模、市场占有率、品牌影响力等处于行业领先水平。徐衣显对蒋小忠一行表示欢迎。他说，洛阳产业基础雄厚、区位优势明显、市场空间广阔、发展潜力巨大，“一带一路”建设、构建新发展格局、中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略机遇交汇叠加，自贸区、自创区、高新区、综合保税区、跨境电商综试区等国家级平台融合联动，呼南高铁焦洛平段、洛阳石化大乙烯等重大项目将显著提升辐射带动能力，宁德时代、凯盛科技、华为技术、海澜集团等一批龙头企业纷纷布局，将带动更多人才回流，集聚优质消费群体，创造更大市场需求。希望双方敏锐把握市场调整期、消费升级期、政策窗口期，围绕商贸流通、文旅融合、智慧城市等多领域深度务实对接，探索新模式，布局新项目，植入新业态，促进新消费，实现互利共赢，共创美好未来。洛阳市将进一步强化服务意识，做好要素保障，优化营商环境，以“洛阳质量”“洛阳效率”推动项目早日落地生根、开花结果。

蒋小忠介绍了公司产业布局、发展现状、战略规划等情况。他表示，洛阳当前发展势头强劲、消费升级趋势明显、市场空间潜力巨大，对洛阳未来前景充满信心，将立足自身优势，积极对接洛阳发展战略，用足用好洛阳多重机遇，推动家居购物中心、爱琴海城市会客厅等高品质商业综合体项目落户洛阳，深度参与闲置楼宇盘活，持续促进消费扩容提质，实现城市形象品位提升、居民生活品质提高、产业加速转型提质的共赢局面，为洛阳“建强副中心、形成增长极”贡献力量。

红星美凯龙集团执行总裁张娅玲，市领导梁庆等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)