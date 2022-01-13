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洛阳上半年经济运行数据出炉
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.27 12:03

　　记者27日从洛阳市统计局获悉，洛阳市上半年经济运行数据公布：上半年全市地区生产总值2915.6亿元，按不变价计算，同比增长3.5%，高于全省增速0.4个百分点。分产业看，第一产业增加值100.1亿元，增长4.8%；第二产业增加值1332.6亿元，增长3.7%；第三产业增加值1482.9亿元，增长3.2%。

　　●农业保持良好态势，夏粮再获丰收

　　上半年，第一产业增加值同比增长4.8%，高于全省增速0.3个百分点。夏粮总产量122.5万吨，与去年基本持平，夏粮平均亩产352.7公斤，增长0.2%。主要经济作物产量保持增长，蔬菜及食用菌增长3.0%，瓜果增长8.1%，中药材增长18.4%。猪、牛、羊、禽类分别出栏87.9万头、 7.4万头、36.7万只、1283.4万只，同比分别增长9.6%、2.5%、9.1%、19.2%；牛奶产量4.4万吨，禽蛋产量7.4万吨。

　　●工业生产稳定恢复，高技术制造业加快成长

　　上半年，全市规模以上工业增加值同比增长5.4%，高于全国2.0个百分点，与全省持平。工业生产逐月向好，6月规模以上工业增加值增长5.7%，增速较5月、4月分别提高2.5个、3.5个百分点。

　　高技术制造业加快成长，同比增长34.4%，高于规模以上工业增速29.0个百分点。其中，电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业分别增长56.4%、32.7%，电子元件产量增长41.1%，锂电池产量增长1.4倍。

　　企业效益持续向好。1至5月，全市规模以上工业营业收入2181.4亿元，同比增长11.2%；利润总额162.9亿元，增长26.7%，总量和增速分别居全省第1位和第2位；营业收入利润率达7.47%，高于全省2.45个百分点。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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