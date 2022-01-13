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徐衣显主持召开市政府第117次常务会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.26 08:19

市政府第117次常务会议要求
以创促建高标准创建节水型城市
科学规划促进社区体育便民发展

　　25日，市长徐衣显主持召开市政府第117次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，研究国家节水型城市创建、社区体育公园建设等工作。

　　会议传达学习了习近平总书记在新疆考察时的重要讲话精神以及在《求是》杂志上发表的重要文章《把中国文明历史研究引向深入，增强历史自觉坚定文化自信》。徐衣显强调，各级各部门要心怀“国之大者”，铸牢中华民族共同体意识，做好对口援疆各项工作。要把中华文明探源工程作为重大政治责任，推出更多实证考古成果，加快建设隋唐洛阳城国家历史文化公园等，持续提升大遗址保护水平。要抢抓文旅产业风口，策划一批剧本娱乐、研学旅游、实景演艺等沉浸式项目，打造沉浸式文旅目的地。

　　会议研究了《洛阳市创建国家节水型城市实施方案》。徐衣显指出，创建国家节水型城市是深入贯彻习近平生态文明思想的具体行动，是打造生态宜居美丽幸福洛阳的重要抓手。徐衣显强调，一要凝聚共识、压实责任。各相关部门要坚定“创则必成”意识，对照测评体系，查漏补缺、巩固提升，确保责任落实到位、资金保障到位、督导问责到位、宣传引导到位，圆满完成各项任务。二要统筹结合、提质增效。要坚持以创促改、以创促建、以创促治，将创建工作与城市建设、产业发展、民生改善等结合起来，落实“四水四定”，深化“五水综改”，实施一批打基础、利长远的水利项目，构建高效集约、绿色安全的城市水循环体系。三要完善机制、营造氛围。要健全政策措施，理顺机构职责，积极争取上级支持；强化宣传引导，扎实开展节水型企业、单位及居民小区创建活动，形成人人参与、共建共享的浓厚氛围。

　　会议研究了社区体育公园建设工作。徐衣显强调，一要突出便民利民，将社区体育公园建设作为促进全民健身的重大民生工程，推动优质体育资源向基层下沉、向社区延伸，更好满足群众健身需求。二要坚持因地制宜，立足各城市区基础条件、人口结构，结合体育运动发展新趋势，科学规划建设A、B、C三类公园，确保社区体育公园绿色环保、经济实用、全龄友好。三要压紧压实责任，完善协调机制，建立项目台账，加快建设进度，年底前建成首批60个社区体育公园。四要用好市场手段，探索多元化融资模式，嵌入智慧化体育设施，引导社会力量积极参与，提高社区体育公园管理运营水平。

　　会议还研究了政企合作、财政收支等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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