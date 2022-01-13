昨日上午，市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，听取十二届市委第一轮巡察反馈问题整改情况，研究部署整改工作。

徐衣显主持召开市政府党组（扩大）会议

对标对表做好整改“后半篇文章”

三转三优推动经济社会高质量发展

昨日上午，市长、市政府党组书记徐衣显主持召开市政府党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记关于巡视工作的重要论述，听取十二届市委第一轮巡察反馈问题整改情况，研究部署整改工作。

会议听取8家被巡察单位反馈问题整改情况和下步工作安排。徐衣显指出，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视巡视工作，推动巡视工作制度化、常态化、周期化，为全面从严治党向纵深发展筑牢了制度保障。常规巡察既是对加强党风廉政建设的“政治体检”，也是对贯彻落实重要决策部署的“工作检验”，政府党组及各相关单位要把思想、工作、责任摆进去，对标对表、纠正偏差，以点带面、举一反三，做好巡察整改“后半篇文章”。

徐衣显强调，一要强化政治意识，增强行动自觉。各级各部门要增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，将巡察整改工作与抓改革、促发展、保稳定统筹起来，与“国之大者”“省之要者”“市之重者”“民之盼者”结合起来，推动中央和省、市各项决策部署落实落细，以实际行动做到“两个维护”、捍卫“两个确立”。二要坚持问题导向，确保彻底整改。各相关部门要扛牢主体责任，细化方案，建立台账，制定可落地、可量化、可考核的工作举措，做到责任不明确不放过、措施不落实不放过、效果不明显不放过。三要扎紧制度笼子，完善监督体系。聚焦制度执行“空白点”、权力运行“风险点”、制度建设“薄弱点”，管好用好公共资金，健全监管防控体系，完善行政决策机制，增强审计监督合力，做到用制度管权管事管人。四要加强廉政建设，坚决守牢底线。政府各级领导干部要带头履行“一岗双责”，扎实推进“以案促改”，坚决做到“率先垂范”，习惯于在“上有高压线、下有底线、左右有红线”的监督约束中工作生活，守住底线不越红线。五要推进“三转三优”，转作风提能力。要以全省能力作风建设年活动和本次巡察为契机，聚焦“三项重点工作”，抓总抓要抓具体，攻坚克难干成事，补齐短板强本领，凝心聚力服务全市发展大局。六要做到统筹兼顾，推动高质量发展。落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，坚决防止“黑天鹅”“灰犀牛”事件发生，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国应邀参加会议，并对巡察整改工作提出要求。市政府党组成员参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光）