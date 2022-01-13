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徐衣显主持召开专题会议研究开发区改革、石化产业集聚区建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.19 08:28

徐衣显主持召开专题会议研究开发区改革、石化产业集聚区建设等工作
抓重点攻难点提速开发区改革步伐
抓龙头强链条打造石化产业新生态

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究开发区改革、石化产业集聚区和百万吨乙烯项目建设等工作，强调要聚焦重点难点，加快攻坚突破，推动开发区空间布局、产业发展、营商环境“迭代升级”，打造经济建设主阵地、主战场、主引擎。

　　会议听取了全市开发区改革工作汇报。徐衣显指出，推进开发区改革是省委省政府立足全省发展大局作出的重大部署，也是洛阳抓产业抓风口的发展所需、转型所迫。一是提升站位，坚定改革方向。要深度推进开发区整合、扩区、调规、改制，大力推行“管委会(工委)+公司”模式，全面实施“三化三制”改革，加速开发区质量变革、效率变革、动力变革。二是对标对表，抓实重点任务。要对标省定任务，聚焦人员聘任、薪酬改革、运营公司市场化等重点，制定路线图，列出时间表，推动改革事项清单化管理、台账化推进、责任化落实。三是规划引领，优化空间布局。坚持立足长远、因地制宜，科学编制开发区总体发展规划，精准衔接“三区三线”，加快划定“四至”边界，并与国土空间规划、产业规划一体考虑、无缝对接。坚持市场导向、效益优先，着力实现“土地存量”向“发展流量”转变，“低效用地”向“发展质量”转变。四是项目为王，加快产业集聚。要结合产业基础、资源禀赋和区位条件，培育风口产业，壮大主导产业，全面推进项目招商、开工、建设、投产闭环管理，持续提升产业聚集度和竞争力。五是放权赋能，激发内生动力。坚持“破旧”与“立新”结合，“减负”与“增效”并重，依法依规、科学精准下放权限，聚焦经济管理、投资服务和招商引资，激发开发区高质量发展内生动力。

　　会议听取了石化产业集聚区和百万吨乙烯建设推进情况汇报。徐衣显强调，要围绕“一区两园”石化产业布局，完善专项规划，做好基础配套，推动石化产业集聚区提质发展，加快百万吨乙烯项目实施。要以洛阳石化为龙头，抢抓电子化工材料新风口，聚焦工艺流程、产业链条、应用领域，强力攻关技术难题，招引关联配套企业，做大做强精细化工，加快产业转型升级，打通“油头”“化尾”黄金产业链。要强化专班推进，倒排时间节点，统筹做好土地、环评、用能等要素保障，积极向上汇报对接，争取更多倾斜支持，保障下游项目与乙烯项目同步落地、建成、达产，加快构建石化产业新生态。

　　孙延文、李新建、魏险峰、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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