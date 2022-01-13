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全省民宿发展推进会在洛召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 20:36

全省民宿发展推进会在洛召开
创新引领品牌带动生态优先融合发展
赋能提质民宿宿集助力全面乡村振兴
姜继鼎、徐衣显出席

　　16日上午，全省民宿发展推进会在我市新安县召开。省文化和旅游厅党组书记、厅长姜继鼎，市长徐衣显出席会议。

　　本次会议以“行走河南读懂中国·豫见美宿”为主题，旨在全面加强民宿提质发展，促进产业合作，推动民宿建设模式创新、业态创新、产品创新，塑造文旅发展新态势，实现文旅文创资源、资本、运营深度融合，助力乡村振兴，促进全省民宿产业高质量发展。

　　徐衣显代表洛阳市委市政府，向省文化和旅游厅长期以来关心支持洛阳发展表示感谢，向项目签约和获奖企业表示祝贺。他说，乡村民宿作为乡村旅游的主力产品和休闲农业的重要载体，成长性带动性日益突出，已成为推进全域旅游、助力乡村振兴、带动农民增收、提高居民素质的重要抓手。近年来，新安、栾川、嵩县、孟津等县区依托自然生态优势，挖掘历史文化资源，加快发展民宿产业，呈现良好态势。洛阳市将以此次会议为契机，把准产业趋势，抢抓政策机遇，认真落实省委省政府部署，坚持生态优先、绿色发展、创新引领，进一步提高站位、找准定位、锚定方位，以民宿产业高质量发展带动乡村旅游提质升级，促进乡村一二三产融合发展。要依托禀赋优势，加强统筹谋划，推动民宿产业与传统文化、自然风光有机融合，延伸产业链条，持续健康发展。要学习先进理念，借鉴成功经验，在乡村业态、发展方式、运营模式上求创新，打造多元化主题场景，丰富沉浸式体验产品，推动民宿特色化、差异化、规范化、品牌化发展。要聚合优质资源，通过出租、入股、合作等多种形式开展招商引资，吸引客商创办精品民宿，引进建设运营团队和社会资本参与乡村民宿建设运营，强化文旅融合、部门联合、群众聚合，助力乡村振兴、带动农民增收、推动共同富裕、打造民生福祉。

　　会上，新安县对民宿资源进行了重点推介，中原银行发布了“民宿贷”产品，举行了项目签约活动。同时，会议还为首批河南省四星级、五星级乡村旅游民宿，以及荣获首批全国甲级、乙级旅游民宿荣誉的企业颁发了奖牌和证书。

　　省文化和旅游厅二级巡视员吕承俊，副市长魏险峰，市政协副主席、新安县委书记宗国明参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：潘亮 ]
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