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洛阳市召开安全生产工作电视电话会议暨安委会全会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.16 08:12

徐衣显在全市安全生产工作电视电话会议上强调
从严从实从细抓好防风险保安全工作
全力以赴保障人民群众生命财产安全

　　昨日上午，我市召开安全生产工作电视电话会议暨安委会全会，贯彻全国、全省会议精神，通报上半年安全生产形势，部署下半年重点工作。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹发展和安全，把握关键和重点，严防风险，坚守底线，全力营造安全稳定良好发展环境，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

　　徐衣显指出，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，是必须扛牢的政治任务，也是关系民生的底线工作。为确保安全生产形势持续平稳，徐衣显强调了六点意见。一要从严从细落实各项举措。既要“苦口婆心”，又要“铁面狠心”，以严实作风一体贯彻国家“15条”、全省“50条”、全市“65条”措施，确保各项举措落实落细落地。二要全面彻底排查整改问题。紧盯上级督查交办问题，建立台账、逐一整改、对账销号，做到举一反三源头管控，推动健全机制长效监管。三要深入细致开展专项整治。突出危险化学品、城镇燃气、建筑施工等重点行业领域，拉网式排查，穿透式整治，闭环式管控，做到问题找得准、治理效果好、安全有保障。四要多措并举加强宣传教育。坚持范围全覆盖、手段多媒体，宣传总体向好态势，介绍严峻复杂形势，提升宣传教育实效，形成安全生产人人关心、人人监督、人人自律的强大合力。五要压紧压实各级责任链条。严格落实“一岗双责”“三管三必须”要求，查险除患严格把关，监督执法从速从严，追责问效动真碰硬，用“铁的标准、铁的手腕、铁的心肠、铁的办法”坚决遏制事故发生。六要高效统筹抓好防疫防汛。坚持“外防输入、内防反弹”总原则，落实“四早”要求，扎牢“四个口袋”，夯实基层基础，坚决守住底线。践行防汛工作“金标准”，强化“五预”联动，抓好应急演练，备足应急物资，确保安全度汛。

　　孙延文、李新建、梁庆、魏险峰、张武清参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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