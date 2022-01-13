14日下午，我市与省地质局、省地质研究院、省豫地科技集团有限公司签署战略合作协议。市长徐衣显出席签约仪式，并与省地质局党组书记、局长石迎军等举行工作会谈，围绕“共同抓好大保护、协同推进大治理”加强战略合作，进行深入交流，达成广泛共识。

我市与河南省地质局等签订战略合作协议

深化务实合作共同践行国家重大战略

携手打造黄河大保护大治理出彩标杆

徐衣显、石迎军出席签约仪式

14日下午，我市与省地质局、省地质研究院、省豫地科技集团有限公司签署战略合作协议。市长徐衣显出席签约仪式，并与省地质局党组书记、局长石迎军等举行工作会谈，围绕“共同抓好大保护、协同推进大治理”加强战略合作，进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显代表市委市政府，对石迎军一行来洛对接签约表示热烈欢迎。他说，近年来，洛阳市深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略，聚焦“建强副中心、形成增长极”的更高定位，统筹推进山水林田湖草沙一体化治理，扎实推进矿产资源高质量利用，高标准开展地质灾害防治，取得了明显成效。省地质局、地质研究院、豫地科技集团是全省资源能源和生态文明建设的主力军，长期以来关心支持洛阳发展，特别是在《河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程》申报等重大事项上给予了大力协助、精准指导。这次签约立足当前、着眼长远，是锚定“两个确保”、落实“十大战略”的重要举措。洛阳市将以此次签约为契机，心怀“国之大者”、落实“省之要者”、抓好“市之重者”、办好“民之盼者”，以方案化、项目化、清单化方式，持续推动全方位务实合作取得丰硕成果。希望省地质系统充分发挥资金、人才、技术等优势，以更大力度支持洛阳、深耕洛阳、赋能洛阳，携手打造局市合作示范样板，树立大保护大治理出彩标杆，为洛阳“建强副中心、形成增长极”提供坚实支撑。

石迎军、王建平、余纪云一致表示，省地质系统将进一步提高站位，充分发挥“一局一院一集团”作用，强化地质工作的基础性支撑，深度融入洛阳经济社会发展，在服务生态文明建设、保障能源资源安全、加强地质灾害防治等方面发挥重要作用，助推洛阳加快高质量发展，共同为践行国家重大战略、建设现代化河南作出更大贡献。

此次签约是深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实黄河流域生态保护和高质量发展国家重大战略和省委、省政府《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》的重要举措。根据协议，双方将在地质灾害防治、能源资源保障、生态文明建设等多方面广泛深入合作，推动优势互补、互利共赢、共同发展。

省地质研究院院长王建平，省豫地科技集团有限公司党委书记、董事长余纪云，市委常委、常务副市长孙延文，省地质局副局长宋佩德、一级巡视员郑茂杰，省豫地科技集团有限公司副总经理李贵明等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)