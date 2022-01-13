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我市与豫信电科集团签署战略合作协议 徐衣显出席签约仪式
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.13 21:30

　　13日上午，我市与豫信电子科技集团有限公司签署战略合作协议，双方将在数字政府建设、数字经济发展等方面开展全方位战略合作。市长徐衣显出席签约仪式并与豫信电子科技集团党委书记、董事长李亚东一行举行工作会谈，就合作事项达成广泛共识。

　　与豫信电子科技集团签署战略合作协议，是我市锚定“两个确保”，服务“十大战略”，落实数字河南建设战略部署的重要举措。根据协议，双方将结合我市数字政府建设和数字经济发展整体规划，按照数字洛阳建设的总体要求，进一步深化省、市联动发展，探索实现更多符合洛阳市域发展特点的数字化应用场景落地见效，提高市域治理体系和治理能力现代化水平，打造一批标杆性、引领性试点示范项目，推广新模式，发展新业态，拉动新产业，让数字经济成为洛阳高质量新引擎。

　　徐衣显对李亚东一行表示欢迎。他说，近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领经济社会变革、推动经济高质量发展的重要引擎。洛阳市高度重视数字经济发展，深入贯彻数字河南建设战略，着力构建数字经济生态体系，云、数、网初具规模，数字新基建日趋完善，产业数字融合成果斐然。日前，全省第五期“三个一批”项目建设活动在洛阳设立主会场，省委、省政府对洛阳抢抓风口机遇、发展信息产业等给予充分肯定。豫信电子科技集团是我省电子信息产业发展骨干企业，是数字河南建设的中坚力量，洛阳市对深化双方合作充满信心。希望双方以此次签约为契机，充分发挥各自优势，聚焦双创智慧岛、数字政府建设和智能制造、电子商务、基金入洛等诸多领域，以方案化、项目化、清单化方式深化务实合作，共享机遇、共赢未来。

　　李亚东表示，豫信电子科技集团将充分发挥技术、人才、资本等优势，用科技赋能洛阳产业，推动更多优质数字化产业项目落地洛阳，加快洛阳数字经济提速扩量，助推洛阳市成为全国市域数字化转型典范，为洛阳建强副中心、形成增长极赋能助力蓄势。

　　豫信电子科技集团党委副书记、总经理何航校，市委常委、常务副市长孙延文等参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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