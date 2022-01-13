7日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究龙门实验室及伊滨、周山双创智慧岛建设工作。

徐衣显主持召开专题会议研究龙门实验室和双创智慧岛建设工作

完善链条创新机制高质量运营龙门实验室

找准定位强化支撑高标准建设双创智慧岛

7日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究龙门实验室及伊滨、周山双创智慧岛建设工作。

会议听取了龙门实验室建设推进情况汇报。徐衣显强调，龙门实验室是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台，各级各有关部门要坚持以创新引领发展，抓实重点任务，解决突出问题，强化协同配合，推动龙门实验室建设取得重大突破。一要融合贯通、完善链条。以龙门实验室为核心，一体推进中试基地、产业研究院建设，实现“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”有机衔接，构建全生命周期的创新链条、创新生态。二要创新机制、激发活力。坚持改革思维、市场意识，制定“松绑+激励”政策措施，赋予专家团队、科研人员技术路线决定权、经费支配权和资源调度权，把体制机制障碍“减”下去，把科技管理服务“加”上来，激活创新创造原动力。三要聚焦产业、强力攻关。紧盯十大产业集群，推动龙门实验室与驻洛高校、科研院所、龙头企业深度合作，精准凝练科研课题，着力突破核心技术，高效对接资本市场，推动“五链”深度耦合，更好发挥科技创新对高质量发展的支撑作用。四要搭建平台、引育人才。坚持以用为本、引育并举，完善以增加知识价值为导向的分配政策，探索建立“项目+人才+平台”培养模式，解决好住房保障、子女就学等问题，让洛阳成为创新创业的沃土、引才聚才的磁场。五要加强对接、争取支持。认真研究落实上级政策，深入细致谋划项目，积极主动沟通汇报，争取更多资金支持和政策倾斜，努力将龙门实验室打造成为特色鲜明、国内领先的创新平台。

会议研究了伊滨、周山双创智慧岛建设推进工作。徐衣显强调，建设智慧岛双创载体，是我省实施创新驱动战略、致力建设国家创新高地的重要举措，各有关部门要顺应发展趋势，抢抓政策机遇，按照“三空间二平台一示范”功能定位，细化实化建设规模、管理体制、产业路径、配套服务，推动智慧岛建设提速提质。要探索创新管理模式，推动要素资源集聚，构建全要素、低成本、便利化、开放式众创空间，实现从原始创新到产业化全流程服务。要强化数字赋能、产业支撑，加快建设智慧园区，积极谋划“风口”项目，着力将智慧岛打造成为创新创业策源地、创新发展新引擎。

会议还研究了推进科技体制机制改革、加快产业集群发展工作。

中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，市领导孙延文、魏险峰、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)