洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究龙门实验室和双创智慧岛建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.07.08 08:23

徐衣显主持召开专题会议研究龙门实验室和双创智慧岛建设工作
完善链条创新机制高质量运营龙门实验室
找准定位强化支撑高标准建设双创智慧岛

　　7日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究龙门实验室及伊滨、周山双创智慧岛建设工作。

　　会议听取了龙门实验室建设推进情况汇报。徐衣显强调，龙门实验室是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台，各级各有关部门要坚持以创新引领发展，抓实重点任务，解决突出问题，强化协同配合，推动龙门实验室建设取得重大突破。一要融合贯通、完善链条。以龙门实验室为核心，一体推进中试基地、产业研究院建设，实现“基础研究—技术攻关—技术应用—成果产业化”有机衔接，构建全生命周期的创新链条、创新生态。二要创新机制、激发活力。坚持改革思维、市场意识，制定“松绑+激励”政策措施，赋予专家团队、科研人员技术路线决定权、经费支配权和资源调度权，把体制机制障碍“减”下去，把科技管理服务“加”上来，激活创新创造原动力。三要聚焦产业、强力攻关。紧盯十大产业集群，推动龙门实验室与驻洛高校、科研院所、龙头企业深度合作，精准凝练科研课题，着力突破核心技术，高效对接资本市场，推动“五链”深度耦合，更好发挥科技创新对高质量发展的支撑作用。四要搭建平台、引育人才。坚持以用为本、引育并举，完善以增加知识价值为导向的分配政策，探索建立“项目+人才+平台”培养模式，解决好住房保障、子女就学等问题，让洛阳成为创新创业的沃土、引才聚才的磁场。五要加强对接、争取支持。认真研究落实上级政策，深入细致谋划项目，积极主动沟通汇报，争取更多资金支持和政策倾斜，努力将龙门实验室打造成为特色鲜明、国内领先的创新平台。

　　会议研究了伊滨、周山双创智慧岛建设推进工作。徐衣显强调，建设智慧岛双创载体，是我省实施创新驱动战略、致力建设国家创新高地的重要举措，各有关部门要顺应发展趋势，抢抓政策机遇，按照“三空间二平台一示范”功能定位，细化实化建设规模、管理体制、产业路径、配套服务，推动智慧岛建设提速提质。要探索创新管理模式，推动要素资源集聚，构建全要素、低成本、便利化、开放式众创空间，实现从原始创新到产业化全流程服务。要强化数字赋能、产业支撑，加快建设智慧园区，积极谋划“风口”项目，着力将智慧岛打造成为创新创业策源地、创新发展新引擎。

　　会议还研究了推进科技体制机制改革、加快产业集群发展工作。

　　中国工程院院士、龙门实验室主任樊会涛，市领导孙延文、魏险峰、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
    司马光吃过的糊卜，您不来一碗？
        寻味伊河渡，美食继续尝。上周，记者向您推荐了在市区难觅的粉汤，今天，向您推荐色泽鲜亮、食材丰富、美味...
  • ·一碗粉汤下肚，赶走夏日酷暑还散寒
  • ·隋唐大运河文化博物馆：热门文化新地标 沉浸互动新体验
  • ·学会这三招，拍夏日荷花
    		•
    		 
    新闻排行
  • 心静自然凉！这些自带“凉感”的词语...
  • 2022年高招录取今日开始 3种途径可查...
  • 锚定精密轴承 发展“风口”产业【组图】
  • 注意防范！明天洛阳将迎40℃高温天
  • 洛阳市城管局详细解答“首次轻微违停...
  • 洛阳中心城区两条公交线路调整
  • 江凌到洛宁县调研
  • 到2025年，洛阳将推动耐火材料产业规...
  • 《孤勇者》凭啥风靡洛阳中小学
  • 特色养殖鸵鸟 “驮”起增收致富路【组...
    		•
    百姓呼声
    外省低风险地区人员入洛执行什么政策？
    会盟镇到龙门高铁站直达公交车怎么撤销了
    精彩图片
    “官方带娃”来袭，暑...
    防汛演练提升应急能力...
    河洛孔祠：传承孔子儒...
    涧西区长安路二社区邻...
    精彩热帖

    不畏高温的洛轴人

    荷叶

    七月荷花

    燕鸥
    /七律 夏至
    /荷色怡人
    /再别洛桥
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605