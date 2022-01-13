《孤勇者》凭啥风靡洛阳中小学

“爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样……”近日，这首名为《孤勇者》的歌曲刷屏各大社交平台、登顶音乐榜单，在爆红网络的同时也在洛阳中小学里广为流行，成为人人会唱的“神曲”。

“爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样……”近日，这首名为《孤勇者》的歌曲刷屏各大社交平台、登顶音乐榜单，在爆红网络的同时也在洛阳中小学里广为流行，成为人人会唱的“神曲”。这首歌曲风靡学校的原因是啥？面对钟爱网络流行文化的孩子，家长和老师又该持何态度？

原因：歌词正能量，学校也青睐

涧西区芳华路小学三年级学生水飞凡的爸爸水静宜说，儿子一直爱好唱歌，但最近两个月，儿子几乎只唱一首歌——陈奕迅的《孤勇者》。

“每天放学回来就唱，翻来覆去地唱。”水静宜说，虽然自己之前从未听过这首歌，但现在只要听到这首歌的旋律，他就能流畅地唱出来。

“儿子痴迷这首歌，结果把我也感染了！”水静宜笑着说。

为什么喜欢这首歌？8岁的水飞凡说，他是从上初二的姐姐水秋婷那里第一次听到这首歌的。

“姐姐在家休息的时候爱刷抖音、快手，我写完作业就在旁边跟着她看，有时候，姐姐还用《孤勇者》作为背景音乐发抖音。”水飞凡说，跟着姐姐听了几次，他自然而然就会唱了。

“我们在学校里也经常听这首歌。思想品德课或劳动与技术课上，老师会放配了这首歌的正能量视频，比如关于抗疫英雄的视频等。”水飞凡说，每次看到那些感人的事迹，再配上“去吗？配吗？这褴褛的披风；战吗？战啊！”这样热血的歌词，同学们都久久不能平静。

水飞凡还说，“战吗？”“战不战？”这些从《孤勇者》歌词衍化而来的说法，成为同学们交流时的常用语。

除了在小学生、初中生中间流行，洛阳高中的校园里也不乏《孤勇者》的“身影”。

“可能学校觉得高三学生学习压力大，同时也需要给我们打打气，每逢自习课下课，学校广播里就会反复播放《孤勇者》。这首歌的歌词很符合我们高三学生的心境。”洛阳理工附中高三毕业生张旭晴说，在大家学习特别疲惫时，老师会挑同学唱首歌活跃气氛，被选中的同学唱的也是《孤勇者》。

“高考结束后回家，我发现上五年级的小表弟居然也天天唱这首歌，我才知道，原来在小学生中，《孤勇者》也很火爆。”张旭晴说。

疑惑：网络歌曲良莠不齐，对孩子有负面影响咋办

不过，火爆洛阳中小学的，不只是原版《孤勇者》，还有各种改编的版本。

“为什么上学5天，放假却只有2天，真希望能反过来，假期能无限……”“最好不用写作业，玩了命看动画片，手机电脑和平板，一玩一整天……”

水静宜说，儿子虽然课文内容很多记不住，但是对这种被改得面目全非的歌词，他能如数家珍地说出好多，就连已经上初二的女儿也喜欢这些。

除了《孤勇者》，还有很多网络歌曲，也是洛阳中小学生的必听曲目。

洛龙区一实小翠云校区五年级学生邓毅晨、东升二中初一学生陈梓彤说，《叹》《惊雷》《达拉崩吧》等网络歌曲在同学们之间也非常流行。

网络歌曲在风靡校园的同时，也引发了家长的担忧。

“之前有一首叫《惊雷》的抖音热歌，有段时间，我女儿和儿子在家天天一起唱。”水静宜说，《惊雷》是首说唱歌曲，歌词直白俗气，听上去格调不高。2021年年初，有一首叫《野狼Disco》的说唱歌曲，同样让两个孩子着迷，该歌歌词不仅和优美无关，还粗俗、浅薄。

“毕竟两个孩子都未成年，我怕这些内容对他们有负面影响。我曾经要求他们不要看、不要听，但他们总能找到法子接触这些东西。”水静宜说。