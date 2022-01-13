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徐衣显与河南水投集团总经理付磊举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.27 22:27

　　27日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的河南水利投资集团有限公司党委副书记、总经理付磊一行举行工作会谈，双方围绕构建具有战略性、全局性和地区特色的水利产业生态体系等深入交换意见。

　　徐衣显表示，洛阳市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大战略机遇，全方位贯彻“四水四定”原则，扎实推进“五水综改”，大力实施重点水利项目建设和流域综合治理，生态保护和水源涵养工作成效明显，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”提供了坚强水安全支撑、优良水生态环境。河南水利投资集团是省管重要骨干企业，业务范围涵盖水利产业勘测、设计、投资、施工、运营等领域，实力雄厚、优势明显，并与洛阳市形成了良好的合作关系。真诚希望双方能够抢抓发展机遇，进一步巩固现有合作基础，积极寻找更多合作契合点，努力推动实质性战略合作，助推双方合作向更宽领域、更深层次、更高水平迈进，共同推动双方合作结出高质量丰硕成果。

　　付磊表示，洛阳发展势头良好、发展潜力巨大，是一片大有作为的热土，河南水利投资集团将围绕洛阳的战略定位和功能布局，把自身平台优势与洛阳资源优势相结合，积极对接推动更多领域、更深层次的战略性务实合作，为洛阳经济社会高质量发展贡献水投力量。

　　孙延文参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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