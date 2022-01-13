洛阳市政府第115次常务会议召开

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第115次常务会议，研究乡村振兴、法治政府示范创建、“无废城市”建设等工作。

市政府第115次常务会议要求

乘势而上奋力开创乡村振兴新局面

凝心聚力创建法治政府建设示范市

昨日上午，市长徐衣显主持召开市政府第115次常务会议，研究乡村振兴、法治政府示范创建、“无废城市”建设等工作。

会议研究了乡村振兴工作。徐衣显指出，实施乡村振兴战略是党中央作出的重大部署，也是市委市政府确定的“三项重点工作”之一。去年以来，全市上下齐心协力、积极行动，认真落实“151”工作举措，取得了显著成效。他强调，一要抢抓机遇、乘势而上。各级各部门要抢抓国家推进乡村振兴重大机遇，珍惜来之不易的好形势、好趋势、好态势，进一步提高认识、坚定信心，纵深推进乡村振兴“151”工作举措，持续用力、久久为功，开创全面推进乡村振兴新局面。二要问题导向、细化举措。聚焦乡村振兴8大类37项重点工作，找准问题短板，明确发力方向，探索农村放权赋能，发挥农民主体作用，构建农村信用体系，推动“乡贤链+产业链”融合互动，促进乡村治理持续提升、乡村产业全面振兴。三要加强统筹、专班推进。五大专班要紧盯年度目标，加强工作调度，阶段性工作要大干快上、长期性工作要分解到月，确保三季度大头落地、四季度全面完成。四要强化督导、压实责任。各县主要负责同志要当好乡村振兴“一线总指挥”，严格落实“一线工作法”，下沉基层发现问题，研究措施务求突破。要制定科学考评办法，建立常态推进机制，从严从实督导考核，推动乡村振兴工作取得更大成效。

会议研究了法治政府建设示范市创建工作。徐衣显强调，一要坚定信心决心。各级各有关部门要深入学习贯彻习近平法治思想，深刻认识法治政府建设示范市创建的重要性紧迫性，以“志在必得”的信心、“创则必成”的决心，细化任务、压茬推进，确保成功创建。二要务实有效推进。按照项目化、清单化、责任化要求，对照标准靶向发力，把握重点精准施策，组织开展实地考察、模拟评估、宣传发动等，压紧压实责任，营造浓厚氛围。三要提升法治水平。以法治政府建设为牵引，改进工作作风，规范行政行为，加快构建职责明确、依法行政的政府治理体系，为全市高质量发展提供有力法治保障。

会议研究了我市“无废城市”建设工作。徐衣显强调，要深入学习贯彻习近平生态文明思想，统筹城市发展与生态建设，实现生态效益、社会效益、经济效益最大化。要按照减量化、资源化、无害化原则，推动固废集中处置，实现依法治废、变废为宝。要对重点产废企业开展全方位、拉网式排查，督促做好绿色低碳转型、固废综合治理及安全管控等工作，实现产废无增长、资源无浪费、监管无盲区、保障无缺位。

会议研究了促进大学生参军入伍工作。徐衣显强调，要站位强国强军政治高度，坚持政策宣传和典型引领相统筹、集中宣讲和政策落实相结合，加强政策激励，畅通“绿色通道”，广泛宣传动员，充分调动大学生参军报国的积极性、主动性，确保高质高效完成征兵任务，努力争创“双拥模范城九连冠”。

会议还研究了现代种业发展、动物疫情防控、水生态环境保护、现代服务业发展、信用体系建设、全民健身、道路交通事故救助及政企合作协议等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)