昨日上午，市长徐衣显主持召开十大产业集群座谈会，强调要立足基础优势，抢抓风口机遇，突出项目为王，提质增效服务重点企业，凝心聚力做强主导产业，高起点、高标准打造十大产业集群，奋力闯出洛阳产业高质量发展新天地，为建强副中心、形成增长极打造核心“强引擎”。 徐衣显主持召开十大产业集群座谈会

抢抓风口精准施策培优育强主导企业

创新引领赋能蓄势做大做强产业集群 昨日上午，市长徐衣显主持召开十大产业集群座谈会，强调要立足基础优势，抢抓风口机遇，突出项目为王，提质增效服务重点企业，凝心聚力做强主导产业，高起点、高标准打造十大产业集群，奋力闯出洛阳产业高质量发展新天地，为建强副中心、形成增长极打造核心“强引擎”。 “企业生产经营状况怎么样？”“产业链供应链能不能保障？”“还有哪些困难和问题需要解决？”徐衣显与15家重点企业负责人深入交流，认真倾听企业诉求，详细了解企业心声。十大产业集群主导企业负责人先后发言，介绍了生产经营、项目建设、发展规划等情况，围绕保通稳链、人才引进、要素保障等提出意见建议。徐衣显边听边记，不时插话，回应企业关切，并就相关问题现场交办、限期办结。 徐衣显强调，发展十大产业集群是洛阳实现优势再造、换道领跑、支撑万亿级经济总量目标的核心抓手，重中之重是推动产业集群主导企业延链补链强链、做大做优做强，在重振洛阳辉煌中展现更大担当作为。一要锚定发展目标，抢抓风口机遇。锚定国家创新高地、全国重要先进制造业基地、全国沉浸式文旅目的地“三大目标”，主动融入构建新发展格局，抢抓构建新格局的战略机遇，围绕产业链上下游、左右链精准招商，大力实施产业集群延链强链提升行动。二要突出主导企业，赋能蓄力增势。主导企业领军示范，产业协同优势厚植，带动大中小企业融通创新发展，实现龙头企业“顶天立地”、专精特新“铺天盖地”，推动产业集群发展提速扩量、提质增效。三要政策精准直达，助企纾困解难。深入开展“万人助万企”活动，完善“政府普惠+企业特惠”政策体系，一企一策、一事一议，嵌入融合、高效落实，“一对一”“点对点”破题解扣，确保精准滴灌、直达快享。四要强化改革牵引，打造一流环境。深化“放管服效”改革，持续做好“七件事”，进一步优化政务审批、公共服务、市场竞争、法治建设、投资融资、创新创业、宜居宜游、安全稳定等环境，持续增强企业和群众的获得感满意度，打造中西部最优最佳的营商环境。 孙延文、魏险峰、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙自豪 郭旭光)