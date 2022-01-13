洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.14 08:21

徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作
多措并举强力推进“基金入洛”
为高质量发展注入“金融活水”

　　昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作，强调要聚焦我市产业发展方向，大力实施“基金入洛”，更好发挥基金撬动作用，促进产业和资本深度融合，为经济高质量发展注入“金融活水”。

　　会上，市金融工作局汇报了我市“基金入洛”推进情况，市直有关部门及国宏集团、洛阳创投、前海方舟、前海中酒等企业负责同志先后发言。徐衣显指出，基金作为整合政策、资金、人才、技术、市场等要素的重要金融工具，在培育优势产业、营造创新生态等方面发挥着不可替代的作用。他强调，一要聚焦产业、赋能创新。要按照“政府引导、专业管理、市县联动、风险防范”原则，发挥政府基金放大作用，引导基金头部企业投资十大产业集群；聚焦投早、投小、投优，发挥政府基金风险劣后作用，突出解决种子期、起步期企业融资难题，实现基金围着产业转、资本赋能创新链。二要搭建平台、汇聚资源。要探索建立基金综合服务平台，引进培育法律、会计等中介机构，集聚高水平基金服务团队，为基金企业提供“募投管退”全链条服务。加快设立天使基金，支持科研院所、优势企业协同设立创投基金，鼓励已上市企业发起或设立基金，引导基金集聚洛阳、投资洛阳。建立基金行业协会，畅通信息渠道，活跃基金市场。三要做实项目、市场运作。坚持市场化运作、专业化发展和现代化管理，梳理投资项目“需求库”，建立优质股权投资项目动态发布机制，定期举办线下路演、专业论坛等活动，促进重点产业项目、科技创新项目与各类基金深入对接，实现投贷联动、精准滴灌。强化产业链思维，大力推进基金招商，以基金撬动资本，以资本导入产业，推动产业高质量发展。四要完善机制、规范管理。探索建立基金管理机构适度让利、份额回购、风险管控等激励约束机制，细化完善综合考评办法，构建基金投资差异化考核体系，推动风险管控前置化、基金管理规范化、绩效考核科学化，提升基金使用效率和安全运行水平，营造基金业高质量发展的良好生态。

　　会议还研究了财政工作，徐衣显强调，要树牢过紧日子思想，着力涵养优质税源，强化预算刚性约束，优化财政支出结构，把资金用于基层“三保”和“六稳六保”重点工作，切实提高财政资金使用效益。

　　孙延文、李新建、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
    荷花初绽可观赏 环湖步道可健身
        盛夏将至，这几天，开元湖畔已是一幅“小荷才露尖尖角”的景象。湖中荷花悄然绽放，粉嫩娇羞，这个双休日，...
  • ·走进黄兑村，观田园风光，赏传统民居
  • ·金水河湿地公园：公园美景如画 摘些樱桃回家
  • ·赏景游乐两不误 漫步伊河湿地间
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳解除高速治安(防疫)卡点
  • 洛阳龙门站综合枢纽站场规划论证会召开
  • 暑期防疫措施来了！全省师生可在省内...
  • 洛阳市城管局启动灭蚊蝇行动 即日起到...
  • 蓝天白云 扮靓洛城【高清图集】
  • 荒草地“变身”运动场 居民休闲健身好...
  • 6月15日9时起陆浑水库开闸输水 助力...
  • 朱樱桥下施工尚未结束 请不要进入
  • “露营+剧本杀” 打造沉浸式文旅新模式
  • 今年前5个月，中国一拖发运主机同比增...
    		•
    百姓呼声
    西交大二附院洛阳医院计划2024年竣工
    瀍河区启明中学将于今年9月份正式开学
    精彩图片
    洛龙区青年周末艺术嘉...
    关爱女性 防身有术【组...
    宜阳县白杨镇栗封村：...
    蓝天白云 扮靓洛城【高...
    精彩热帖

    麦收时节走孟津

    大美洛阳

    灵山莲花公园赏莲花

    白云对蓝天的眷念
    /栈道之恋
    /姑爷与女婿的区别
    /七律 赏荷
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605