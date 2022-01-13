昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作，强调要聚焦我市产业发展方向，大力实施“基金入洛”，更好发挥基金撬动作用，促进产业和资本深度融合，为经济高质量发展注入“金融活水”。

徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作

多措并举强力推进“基金入洛”

为高质量发展注入“金融活水”

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究“基金入洛”工作，强调要聚焦我市产业发展方向，大力实施“基金入洛”，更好发挥基金撬动作用，促进产业和资本深度融合，为经济高质量发展注入“金融活水”。

会上，市金融工作局汇报了我市“基金入洛”推进情况，市直有关部门及国宏集团、洛阳创投、前海方舟、前海中酒等企业负责同志先后发言。徐衣显指出，基金作为整合政策、资金、人才、技术、市场等要素的重要金融工具，在培育优势产业、营造创新生态等方面发挥着不可替代的作用。他强调，一要聚焦产业、赋能创新。要按照“政府引导、专业管理、市县联动、风险防范”原则，发挥政府基金放大作用，引导基金头部企业投资十大产业集群；聚焦投早、投小、投优，发挥政府基金风险劣后作用，突出解决种子期、起步期企业融资难题，实现基金围着产业转、资本赋能创新链。二要搭建平台、汇聚资源。要探索建立基金综合服务平台，引进培育法律、会计等中介机构，集聚高水平基金服务团队，为基金企业提供“募投管退”全链条服务。加快设立天使基金，支持科研院所、优势企业协同设立创投基金，鼓励已上市企业发起或设立基金，引导基金集聚洛阳、投资洛阳。建立基金行业协会，畅通信息渠道，活跃基金市场。三要做实项目、市场运作。坚持市场化运作、专业化发展和现代化管理，梳理投资项目“需求库”，建立优质股权投资项目动态发布机制，定期举办线下路演、专业论坛等活动，促进重点产业项目、科技创新项目与各类基金深入对接，实现投贷联动、精准滴灌。强化产业链思维，大力推进基金招商，以基金撬动资本，以资本导入产业，推动产业高质量发展。四要完善机制、规范管理。探索建立基金管理机构适度让利、份额回购、风险管控等激励约束机制，细化完善综合考评办法，构建基金投资差异化考核体系，推动风险管控前置化、基金管理规范化、绩效考核科学化，提升基金使用效率和安全运行水平，营造基金业高质量发展的良好生态。

会议还研究了财政工作，徐衣显强调，要树牢过紧日子思想，着力涵养优质税源，强化预算刚性约束，优化财政支出结构，把资金用于基层“三保”和“六稳六保”重点工作，切实提高财政资金使用效益。

孙延文、李新建、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)