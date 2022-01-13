徐衣显与中国南水北调集团水务投资公司董事长樊新中举行工作会谈

13日上午，市长徐衣显与来洛对接洽谈的中国南水北调集团水务投资公司董事长樊新中一行举行工作会议，双方围绕引调水工程、城乡供水、市政水务等领域合作深入交流，达成广泛共识。

13日上午，市长徐衣显与来洛对接洽谈的中国南水北调集团水务投资公司董事长樊新中一行举行工作会议，双方围绕引调水工程、城乡供水、市政水务等领域合作深入交流，达成广泛共识。

徐衣显表示，洛阳市作为南水北调中线工程水源地之一，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神，坚定扛牢保障“一泓清水北上”的重大政治责任，抢抓黄河流域生态保护和高质量发展、国家推动南水北调后续工程高质量发展的重大战略机遇，全方位贯彻“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”原则，大力实施绿色低碳转型战略，扎实推进“四水同治”“五水综改”，持续加强生态保护和水源涵养，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”厚植了生态底色。中国南水北调集团是中央直接管理的唯一跨流域、超大型供水企业，是关系国家水资源安全和国民经济命脉的大型国有重点骨干企业。水务投资公司作为南水北调集团首批成立的全资子公司，实力雄厚、优势明显。希望乘着南水北调集团与河南省建立战略合作关系的东风，将洛阳作为重要战略支点，在水网运营、城乡供水、水务配套、水权交易、引黄调蓄、防洪保安、尾矿库综合治理等多领域开展深层次务实合作，推进常态化、项目化洽谈对接，实施一批投资拉动力大、产业引领性强、区域辐射面广的高品质项目，助力洛阳经济社会高质量发展。

樊新中表示，洛阳发展基础坚实、态势良好、机遇叠加，双方在涵养水源生态、开展水权确权、兴修水利工程、做好水务产业等诸多领域有着广阔的合作空间，南水北调集团水务投资公司将紧扣洛阳发展需求，充分发挥工程建设、运维管护、资本运作、人才技术等综合优势，坚持“共谋、共建、共享、共管”原则，进一步拓展合作领域、丰富合作形式、构筑合作平台、扩大合作成果，积极探索推进项目投资社会化、运营服务企业化、水利水务一体化，与洛阳合力打造央地合作、互利共赢的典范。

孙延文参加会谈。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）