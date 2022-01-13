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洛阳市政府第114次常务会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.06.11 08:52

市政府第114次常务会议要求
抢抓机遇谋实项目在国家战略中体现洛阳担当
五预联动查险除患以防汛金标准确保万无一失

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开市政府第114次常务会议，学习习近平总书记近期考察调研、重要文章精神，研究我市黄河流域生态保护和高质量发展规划等工作。

　　会议学习了习近平总书记在四川省考察调研时的重要指示精神。徐衣显强调，各级各部门要深入学习领会，把握核心要义，认真贯彻落实。要心怀“国之大者”，扛牢政治责任，严守耕地保护红线，坚决保障粮食安全。要强力推进“151”举措，抓实“三变”改革、“三清两建”、产业发展等重点工作，促进乡村全面振兴。要统筹保护利用、传承创新，深度谋划沉浸式文旅项目，探索文旅融合发展“洛阳模式”，让文化遗产“活”起来、“火”起来。要落实就业优先政策，提升就业公共服务，重点抓好高校毕业生、农民工、困难群体就业，确保群众有活干、有钱赚。

　　会议学习了习近平总书记重要文章《努力建设人与自然和谐共生的现代化》。徐衣显强调，要扛牢生态保护责任，做到知责于心、担责于身、履责于行。要深入打好污染防治攻坚战，持续改善大气、水、土壤环境质量，积极创建国家生态文明示范市。要坚持“面”上改、“根”上治、“制”上立相结合，认真抓好环保督察问题整改，确保改彻底、改到位。要统筹环境保护和经济发展，努力建设人与自然和谐共生的现代化。

　　会议研究了我市黄河流域生态保护和高质量发展规划编制工作。徐衣显强调，推动黄河流域生态保护和高质量发展，是党中央立足当前、着眼长远作出的重大战略部署，各级各相关部门要提升政治站位，强化使命担当，抓实重点任务，确保国家战略部署在洛阳落地生根、取得实效。要建立多方参与机制，完善重要规划政策、重点任务举措、重大工程项目“三个清单”，高效推动编制工作。要抢抓机遇、主动作为，积极向上汇报对接，确保重大规划与上位规划有序衔接，重大项目与上级政策高度契合，为高质量发展开拓空间、蓄势增能。要围绕扩投资、补短板、强支撑，谋划实施一批示范性、引领性、标志性项目，做实前期工作，提速项目建设，确保能早则早、应开尽开。

　　会议专题部署了防汛工作。徐衣显强调，要强化底线思维，绷紧安全之弦，切实做好防汛救灾的思想准备、工作准备、物资准备、力量准备，以防汛金标准确保万无一失。要强化“五预”联动，增强预报准确性、预判敏锐性、预警权威性、预案针对性、预演实战性。要坚持问题导向，全面排查治理，分类推进病险水库、尾矿库等除险加固，确保隐患问题动态清零。要统筹防汛和“三夏”生产、经济运行等，确保经济运行有序、民生保障有力、社会大局稳定。

　　会议研究了文明养犬立法工作。徐衣显强调，要学习借鉴外地经验，广泛征求群众意见，坚持文明倡导与规范约束相统筹，宣传教育与依法查处相结合，细化登记办理流程，健全完善制度机制，加强日常监督管理，形成文明养犬新风尚。

　　会议还研究了企业改革、地下空间开发利用等工作。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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