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徐衣显与省农业综合开发有限公司总经理张淑杰举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.23 21:58

　　23日上午，市长徐衣显与来洛合作对接的省农业综合开发有限公司总经理张淑杰一行举行工作会谈，双方围绕加大金融支持洛阳发展力度进行深入交流洽谈、达成合作共识。

　　徐衣显对张淑杰一行表示欢迎，并向洛阳高新实业集团与河南高科技创业投资股份有限公司签订股权投资合作协议表示祝贺。他说，洛阳市锚定“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”的更高目标，坚持创新引领，把产业发展作为重中之重，更加注重资本市场化运作，未来发展前景广阔。当前，洛阳市正大力实施“基金入洛”工程，加快企业上市提质倍增，推动资本市场“洛阳板块”做大做强，积极构建银、投、保、担等全产业链金融服务体系，为省农开公司在洛投资兴业提供了更大平台、更广空间。希望省农开公司深耕洛阳，谋划更多项目，加大直投力度，扩大基金规模，拓展合作空间，成为洛阳资本市场的重要力量，为破解企业融资难题、推动洛阳经济高质量发展注入更多“源头活水”，实现互惠互利、共促共赢。

　　张淑杰表示，省农开公司将充分发挥省级综合投融资平台的优势，着眼服务地方发展，与洛阳市有关县区和部门开展高效深度对接，找准合作结合点，打造共赢支撑点，重点围绕洛阳市乡村振兴、文旅文创融合、产业创新发展等提供精准支持和优质服务，开展全方位、多层次的务实合作，共享机遇、共赢发展。

　　李新建参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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