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洛阳市召开灾后重建工作推进会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.19 19:01

徐衣显在全市灾后重建工作推进会议上强调
紧盯节点高质高效完成灾后重建任务
为人民群众安居乐业筑牢强有力保障

　　19日，我市召开灾后重建工作推进会议，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要深入贯彻习近平总书记关于灾后重建的重要讲话重要指示精神，认真落实全省会议部署，始终把保障人民群众生命财产安全放在第一位，高标准、高质量完成灾后重建各项任务，向党中央国务院、省委省政府和全市人民交上一份满意答卷，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

　　去年7月以来，我市各领域共实施灾后重建项目509个，在各级各相关部门共同努力下，整体进展顺利，受损农村住房修缮加固和原址安置、基层卫生医疗机构重建、工商业企业复工复产等任务全部完成，取得了阶段性成效。

　　徐衣显指出，灾后重建工作极端重要、刻不容缓，各级各有关部门要切实增强责任感、使命感和紧迫感，以更有力的举措、更过硬的作风，统筹抓好项目组织实施、资金调度使用、全程监督指导等各项工作。他强调，一要提高政治站位，扛牢政治责任。坚持民生优先、救急先行、统筹兼顾、系统推进的原则，压实各方责任，创新思路举措，破解难题瓶颈，加快项目进度，彰显亮点成效，凝练特色经验，实现双战双胜，按时、保质、保量完成灾后重建各项任务。二要卡紧目标节点，分类高效推进。有关部门要结合自身职责，紧盯今年汛前、今年年底、明年8月底、“十四五”期间四个重大节点，全面梳理项目，细化分解任务，加强工作衔接，图表化、清单化分批分类扎实推进。将影响今年安全度汛项目纳入重点台账，倒排工期、加快落实，确保如期建成、安全运行。做好项目谋划储备，积极争取地方政府专项债和国开行政策性资金。三要强化督导落实，确保安全度汛。坚持安全第一、质量第一，实行灾后重建工程质量终身责任制，加大防汛重点部位、关键环节督促检查力度，强化水毁工程修复、病险工程除险加固等督导，确保项目质量达标达效，抗得住洪水冲击，经得起时间考验。各县区、各部门要完善应急预案，加强实战演练，统筹做好值班值守、信息上报、应急处置等工作，夯实安全度汛基础。

　　孙延文、韩治群参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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