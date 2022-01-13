洛阳与美国友城拉克罗斯市举行视频连线会议

10日上午，我市与美国拉克罗斯市举行视频连线会议，共同庆祝缔结友好城市25周年。市长徐衣显与拉克罗斯市市长米契·雷诺兹分别在会上致辞，并就进一步深化双方在教育、经贸、文化、旅游等多领域务实合作交换意见、达成共识。

我市与美国友城拉克罗斯市举行视频连线会议

徐衣显出席并致辞

10日上午，我市与美国拉克罗斯市举行视频连线会议，共同庆祝缔结友好城市25周年。市长徐衣显与拉克罗斯市市长米契·雷诺兹分别在会上致辞，并就进一步深化双方在教育、经贸、文化、旅游等多领域务实合作交换意见、达成共识。

徐衣显首先感谢米契·雷诺兹为牡丹文化节发来祝贺视频，表示疫情虽然暂时阻隔了互访交流，但以“网”为媒、以“屏”连线，充分展现出两市的深厚情谊和加强开放合作的共同愿望。他说，洛阳与拉克罗斯有很多相似之处和广阔的合作空间，双方自1997年签订友好城市关系协议以来，互访活动频繁，友好往来不断，交流合作密切，拉紧了友城之间民心相通的纽带，也为持续深化拓展合作成果奠定了坚实基础。

徐衣显表示，和平与发展是当今时代的主题，是全人类共同的事业。疫情隔不断两市人民爱好和平、共谋发展的美好愿望。洛阳在习近平外交思想指引下，将坚定不移扩大对外开放，愿与拉克罗斯市携手同行、互学互鉴，以线上对接、视频交流等新形式，积极推动教育、商贸、文旅等多层次、宽领域的务实合作取得丰硕成果，促进双方互利共赢，合力打造中美友城合作的新典范，为中美关系稳定发展贡献力量，为两市人民创造更多福祉。徐衣显诚挚邀请米契·雷诺兹在合适时机率团访问洛阳，让友谊之花绽放精彩、绚烂出彩，共创友城关系美好前景。

米契·雷诺兹对拉克罗斯市与洛阳市的友好交流、务实合作，尤其是两地青少年在文化、艺术等方面富有成效的交流合作表示赞赏。他说，25年来，有一代人在两地的深厚友谊中成长起来，植下友谊长青之树，打下良好合作基础。希望双方进一步加强人员交流和经贸往来，加深彼此了解，拓展合作领域，实现优势互补、互利共赢。

疫情终将过去，未来明媚可期。我市在常态化疫情防控下全面开启线上“云外事”交流模式，积极搭建对外开放新渠道，筑牢友好根基，挖掘合作潜力，为深化友城交往、扩大对外开放赋能蓄势、拓展空间。

李新建参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)