洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河洛地理：细说隋唐洛阳城中轴线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2022.04.26 08:47
隋唐洛阳城中轴线示意图

　　这段时间，洛阳将着力打通天街的消息吸引了不少人的关注。

　　天街位于隋唐洛阳城南北中轴线上，而这条中轴线最初的设计者是隋炀帝和宇文恺。

从应天门北望邙山

　　大业元年(公元605年)，隋炀帝迁都洛阳。在此之前，他率群臣“登邙山，观伊阙”，而宇文恺奉他之命设计的洛阳城，正是“北据邙山，南直伊阙之口”。也就是说，伊阙和邙山分别位于隋唐洛阳城中轴线的南北两端。

　　秉持“天人合一”的理念，宇文恺引洛水贯都，将洛阳城分为南北两部分。洛水穿城而过，隔开了宫城、皇城和南岸的里坊区，一条中轴线又将它们连在一起。

　　在这条南北中轴线上，有宫城的正南门——则天门(唐称应天门)，皇城的正南门——端门，向南过天津桥后，则是通往建国门(唐称定鼎门)的南北大街，称为天街、天津街、端门街、定鼎门大街等。

　　在隋唐洛阳城中轴线上，排列着一些“天字号”建筑，其中则天门、天津桥等隋时已有，天宫(即明堂)、天堂、天枢等是在武则天时期建造的。这是中国古代都城建设史上的杰作，对后世产生了深远影响。

　　今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，正逐步恢复昔日的恢宏气象。

　　它北起邙山之巅的翠云峰，向南一直延伸到伊阙。在这条历史轴线上，分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北，分别是天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)和天堂。

　　让我们走近隋唐洛阳城中轴线，对它多一些了解和认识吧！

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·突然胸闷 竟是甲状腺癌转移了
  • ·老人十年遭遇两次骨折 身体潜伏了“隐形杀手”
  • ·憋得肾脏伤了，抠得鼻子病了， 暖得皮肤“花”了……
    • 读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
    读读曹凤甲，半日游白沙
        喜爱豫剧的读者，可能知道在豫剧曲目中，有一传统剧目《曹凤甲夺状元》。主人公曹凤甲是洛阳伊川人，其中两...
  • ·华夏路：一路藏“三园” 美食连成片
  • ·在大禹传说中，看三涂山美景
  • ·牡丹配古建 国色映国风
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市方舱医院近期建成！设4076张床...
  • 楸树花开田园美【高清图集】
  • 过渡期进入倒计时！驾驶电三、电四车...
  • 异地参保老人在洛就医全攻略！涉及买...
  • 打造健身场地 服务青年人才【组图】
  • 月季盛开 添彩洛城
  • 洛阳市人大常委会通过最新人事任免
  • 洛龙区后河社区健身中心投用
  • 市委召开疫情防控工作专题会议
  • 业委会自治后 锦绣园小区旧貌换新颜
    		•
    百姓呼声
    五一期间洛阳市区小学生是否能出市区？
    网友发帖：点赞洛阳市第一人民医院！
    精彩图片
    新安县石井镇：传统古...
    老城区苗南一号地块安...
    美！隋唐大运河国家文...
    洛阳籍唱作人田华直播...
    精彩热帖

    勇成摄影 嵩县赏杜鹃

    牡丹记

    洛阳牡丹甲天下

    学拍牡丹花
    /七律 洛阳春光
    /牡丹珍品 银丝灌顶
    /勇成摄影 拍花人
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605