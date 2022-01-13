河洛地理：细说隋唐洛阳城中轴线

这段时间，洛阳将着力打通天街的消息吸引了不少人的关注。

隋唐洛阳城中轴线示意图

这段时间，洛阳将着力打通天街的消息吸引了不少人的关注。

天街位于隋唐洛阳城南北中轴线上，而这条中轴线最初的设计者是隋炀帝和宇文恺。

从应天门北望邙山

大业元年(公元605年)，隋炀帝迁都洛阳。在此之前，他率群臣“登邙山，观伊阙”，而宇文恺奉他之命设计的洛阳城，正是“北据邙山，南直伊阙之口”。也就是说，伊阙和邙山分别位于隋唐洛阳城中轴线的南北两端。

秉持“天人合一”的理念，宇文恺引洛水贯都，将洛阳城分为南北两部分。洛水穿城而过，隔开了宫城、皇城和南岸的里坊区，一条中轴线又将它们连在一起。

在这条南北中轴线上，有宫城的正南门——则天门(唐称应天门)，皇城的正南门——端门，向南过天津桥后，则是通往建国门(唐称定鼎门)的南北大街，称为天街、天津街、端门街、定鼎门大街等。

在隋唐洛阳城中轴线上，排列着一些“天字号”建筑，其中则天门、天津桥等隋时已有，天宫(即明堂)、天堂、天枢等是在武则天时期建造的。这是中国古代都城建设史上的杰作，对后世产生了深远影响。

今天，隋唐洛阳城中轴线作为洛阳的历史轴线，正逐步恢复昔日的恢宏气象。

它北起邙山之巅的翠云峰，向南一直延伸到伊阙。在这条历史轴线上，分布着人们津津乐道的“七天建筑”，自南向北，分别是天阙(伊阙)、天街、天津桥、天枢、天门(应天门)、天宫(明堂)和天堂。

让我们走近隋唐洛阳城中轴线，对它多一些了解和认识吧！