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徐衣显主持召开全市房地产企业座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.25 08:24

徐衣显在全市房地产企业座谈会上强调
增信心强转型提品质防风险
推动房地产业平稳健康发展

　　昨日下午，市长徐衣显主持召开全市房地产企业座谈会，深入分析形势，研究解决问题，强调要把握趋势、优化供给、打造品牌、守住底线，推动我市房地产业平稳健康发展。

　　会议听取了我市房地产市场运行情况，碧桂园、万科、保利等房地产企业负责人先后发言，在简化审批、金融支持、优化服务等方面提出意见建议。徐衣显认真听取发言，就有关问题深入交流探索，对下步工作提出要求。

　　徐衣显强调，房地产业对经济社会发展影响力大、带动性强，关系发展全局和民生福祉。一要正确认识形势，坚定发展信心。各房地产企业要站位大局、立足长远，准确把握房地产市场政策端宽松、资金端利好、发展端强劲、需求端丰富、供给端转型等趋势，抢抓政策机遇，加快企业转型，实现平稳健康发展。二要坚持平稳健康，精准惠企纾困。各级各有关部门要抓好政策落实，优化营商环境，着力完善服务保障“政策链”，强化项目建设“资金链”，构建多方联动“产业链”，清单化、台账化、项目化为企业提供优质高效服务保障。三要科学精准规划，提高供地质量。坚持遵循市场规律、分级分类调控，围绕城市提质、未来社区、集镇建设、安置房建设等重点领域，加快推进区域评估，严格落实承诺制，统筹做好项目审批、文物勘探等工作，保障用地需求，提高供地效能。四要聚焦群众需求，打造市场品牌。结合房地产业发展态势，有序引导市场、优化市场、拓展市场，鼓励房地产企业探索“租售同权”实现形式和社区型商业生态，推动地产+科创+产业深度融合，优化产品结构，提高住房品质，打造一流品牌。五要把握“四化”趋势，创新供给产品。深刻把握房地产行业去金融化、制造业化、极致专业化、功能民生化趋势，推动发展方式创新，加快经营模式再造，发挥协会联盟作用，提高企业内涵式发展能力。六要依法依规施策，守住风险底线。房地产企业要依法依规、诚信经营，坚决守住经营底线，确保企业稳健发展。各相关部门要建立房地产金融风险预警监测体系，强化全领域、全链条、全过程监管，推动房地产业高质量发展。

　　孙延文、李新建参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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