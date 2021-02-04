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徐衣显主持召开大运河遗产保护和隋唐洛阳城国家历史文化公园建设指挥部第一次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:17

徐衣显主持召开大运河遗产保护和隋唐洛阳城国家历史文化公园建设指挥部第一次会议
创新引领规划先行探索遗址保护新模式
深度融合做活产业推动文旅文创成支柱

　　30日，市长徐衣显主持召开大运河遗产保护和隋唐洛阳城国家历史文化公园建设指挥部第一次会议，研究部署相关工作。

　　徐衣显在听取隋唐洛阳城国家历史文化公园3.0版规划设计方案、重点项目等情况后指出，隋唐洛阳城遗址是中国保存最完整的古代都城遗址、全国重点保护大遗址，各级各部门要坚定文化自信，勇担责任使命，切实做好遗产保护和公园建设工作。徐衣显强调，一是以“保”为先守底线。深入贯彻落实习近平总书记关于文化遗产保护的重要论述，认真贯彻《中华人民共和国文物保护法》等法律法规，强化刚性约束，保护历史遗存，守牢文物保护紫线。二是以“美”为主塑格局。坚持古今融合、传承创新，统筹文物保护、产业发展、设施配套等要素，高标准编制隋唐洛阳城遗址公园设计方案、中轴线保护利用规划、洛南里坊区保护利用规划，对接国家规划，统筹专项规划，做到多规合一、有机融合，塑造轴线贯通、风貌协调、业态互促、惠民利民的发展格局。三是以“活”为重抓项目。坚持公益性、市场化相协同，突出效益中心、市场导向，深挖文化价值，有序推进天街遗址、玄武门遗址等9个重点项目，着力盘活资源、做活业态、激活消费，打造全国大遗址保护示范项目。四是以“融”为要强产业。聚焦文旅文创成支柱，瞄准市场需求，增强品牌意识，强化营销运作，打好“盛世隋唐”牌，突出“古都游”主题，植入新业态、引来新流量，打造沉浸式文旅目的地，坚持引育并重、双向发力，做优做强头部企业，塑造特色文旅文创品牌。五是以“创”为领促落实。指挥部办公室和各工作组要注重方式创新、机制创新、服务创新，强化上下联动、左右互动，形成衔接顺畅、环环相扣的工作闭环。要制定“时间表”，明确“任务书”，绘好“施工图”，确保各项任务按既定节点推进落实。

　　魏险峰参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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