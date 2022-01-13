黄河流域非物质文化遗产保护展示中心：打造黄河文化“新地标”

16日，黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目现场一派热火朝天的建设景象，工人们正在紧张有序施工，加快项目建设进度。

16日，黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目现场一派热火朝天的建设景象，工人们正在紧张有序施工，加快项目建设进度。

该项目位于洛龙区龙门大道与古城快速路交叉口东南角，是省、市重点项目，占地93亩，规划建筑面积约18.5万平方米，总投资18亿元。

“目前，项目主体结构施工已完成，正在进行二次结构、机电安装、外幕墙、景观绿化、室内装修等施工。”该项目相关负责人表示，按照计划，该项目将于今年10月底前开馆试运营。

该负责人介绍，黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目重点展示黄河流域非遗文化，以及对河湟文化、河洛文化、关中文化、齐鲁文化等文化形态进行整体展现。该项目建筑外观造型突出黄河元素，特别是建筑顶部采用连续坡屋面形式，象征着滚滚黄河奔流不息、黄河文化源远流长。

该项目主要包含非遗展示馆、非遗古街、非遗书城、非遗学术交流中心等设施，建成后将更好地发挥保护、展示和传播非物质文化遗产等中华优秀传统文化的功能。其中，非遗展示馆主要分为黄河非遗生活馆、河洛非遗保护成果展、九曲黄河·非遗总览、黄河文化溯源、黄河流域的生态环境与非遗实践等单元，除设置静态展示区域外，主要通过高科技技术，动态展示黄河流域沿河九省(区)代表性非遗项目的全貌和保护成果，让观众身临其境，沉浸非遗传承故事中。

同时，非遗展示馆还面向年轻人搭建多个不同主题的非遗数字体验展厅，充分利用多媒体、动漫、全息投影、虚拟现实等技术，展示民俗类、表演艺术类、传统技艺类等非遗项目。非遗展示馆及非遗学术交流中心区域，还将定期举办非遗剧目演出及非遗传承叙述交流会等，作为黄河流域非遗整体性保护的一个典型示范，彰显黄河非遗项目的独特魅力。

该负责人表示，该项目将紧紧围绕洛阳市抢抓黄河流域生态保护和高质量发展重大战略机遇，保护传承弘扬黄河文化，着力打好“黄河文化牌”，建设集珍品收藏、陈列展览、活态展示、教育研学、互动体验、公众服务、创意产业等功能于一体的大型非物质文化遗产保护展示中心，着力打造成为洛阳黄河文化“新地标”。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 文/图/视频 通讯员 胡祥鹏)