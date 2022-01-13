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徐衣显主持召开专题会议研究基金业发展等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.27 21:17

徐衣显主持召开专题会议研究基金业发展等工作
政府引导市场运作注入基金资本活水
产融结合提高质效赋能风口产业发展

　　27日上午，市长徐衣显主持召开专题会议研究基金业发展、产业招商投资发展基金设立和市级政府融资平台建设等工作，强调要聚焦洛阳产业发展方向重点，大力推进“基金入洛”工程，发挥政府基金杠杆作用，有效引导撬动社会资本，促进产业和资本深度融合，为高质量发展引入源源不断的金融活水。

　　会议听取了我市近期基金业发展和产业招商投资发展基金设立情况。徐衣显指出，加快基金业发展，能够有效集聚优质资本、项目、技术、人才等要素，促进产业链、资金链、创新链深度融合。他强调，一要聚焦风口产业。顺应产业发展趋势，明晰政府基金投向，不断深化产融结合，重点支持主导产业、重点领域和科技产业社区建设，引导基金跟投，放大乘数效应，推动形成规模大、质量高、竞争力强的风口产业集群。二要做实做优项目。围绕重点产业链、优势企业和“专精特新”企业，深化市场调研，精心筛选项目，建立由点及面、点面结合的项目“需求库”，搭建对接平台，做好重点推介，开展常态化路演，力争上半年落地一批基金投资项目。三要优化整合基金。统筹当前与长远、政府与市场，突出天使、创投、科创等基金，坚持市场化运作、专业化管理，不断做大“资金池”规模，提高基金使用效益，形成以基金引资源、育产业、促转型的良性循环。四要完善政策机制。坚持政府普惠政策与企业特殊政策相结合，完善尽职免责、容错纠错、奖补激励等机制，健全全生命周期绩效管理体系，培育引进一批专业化运营人才团队，打造全流程金融服务生态，营造创业投资良好氛围。五要严格规范管理。完善事前、事中、事后监管程序，规范基金设立、运作方式、收益分配、考核评价，确保基金投资运作依法合规、使用规范、安全高效。组建工作专班，制定具体方案，加强基金业发展统筹谋划，确保上半年全市基金业发展取得突破性进展。

　　会议研究了市级政府融资担保机构建设工作，徐衣显强调，完善市级政府融资担保体系，是引导带动金融资源支持“小微企业”和“三农”发展的有力举措，要本着政府主导、市场运作、长短结合的原则，深入摸底、精准测算，科学研究制定我市方案，发挥政府融资担保作用，有效增加金融服务供给。

　　李新建、任丽君参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李三旺）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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