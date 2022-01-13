洛阳组织召开第33届世界客属恳亲大会申办工作推进会

18日，我市组织召开第33届世界客属恳亲大会申办工作推进会，传达落实市委常委会会议对申办工作的部署要求，听取申办进展情况汇报，部署下步重点工作。 18日，我市组织召开第33届世界客属恳亲大会申办工作推进会，传达落实市委常委会会议对申办工作的部署要求，听取申办进展情况汇报，部署下步重点工作。 市政协主席杨炳旭参加会议并讲话。他强调，要把争取成功申办第33届世客会作为洛阳促进文化交流、扩大开放发展的重大举措，作为保护传承弘扬黄河文化、河洛文化、客家文化，展示洛阳“客家祖根地”品牌，建设国家级“河洛文化生态保护实验区”的重要载体。要扎实推进申办重点工作，加强同重点客属社团和知名客家人士的走访联谊，遵守疫情防控规定，线上线下相结合，进一步争取支持；严格按照申办程序，加强同省客家联合会的沟通，按时间节点向世客会大会主席团提出正式申办申请；加强宣传推介，多形式介绍洛阳“客家祖根地”历史文化研究成果及申办重点工作进展成效，营造浓厚申办氛围；做实开放招商和重点项目建设，制订针对客属侨领的招商方案，以风口产业为重点加强项目对接合作；加强洛阳“客家祖根地”品牌建设，加快推进大谷关项目建设管理，推进汉魏洛阳城遗址博物馆等标志性文化项目建设，增强客家人对洛阳的情感认同。要在市委、市政府的领导下，严格落实申办工作领导小组分工负责制和周例会推进机制，将申办工作作为检验“能力作风建设年”活动成效的具体实践，坚持创新引领发展，助力加快建强副中心、形成增长极。 市政协副主席曾丹梅主持会议。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波）