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徐衣显带队赴郑与中铁郑州局集团省交通运输厅开展对接交流
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.12.15 08:35

徐衣显带队赴郑与中铁郑州局集团省交通运输厅开展对接交流
对接推动交通基础设施建设提质提速
蓄势增能打造全国重要综合交通枢纽

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显带队赴郑州，与中国铁路郑州局集团有限公司和省交通运输厅等开展对接交流，围绕国家、省支持我市加快建设全国重要综合交通枢纽的部署要求，深入对接沟通，推动重点事项，争取更大支持。

　　在对接中，徐衣显一行分别与中铁郑州局集团党委书记董事长孙景、总经理刘勇，省交通运输厅党组书记、厅长徐强等进行了深入交流，达成了广泛共识。

　　徐衣显代表市委、市政府和市委书记江凌向中铁郑州局集团、省交通运输厅长期以来对洛阳的关心支持表示衷心感谢，并介绍了洛阳经济社会发展特别是综合交通枢纽建设情况。他说，省委、省政府对洛阳未来发展寄予厚望、给予大力支持，洛阳正深入贯彻党的十九届六中全会和省、市党代会精神，抢抓构建新发展格局、推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展、副中心城市建设等重大战略机遇，加快建设综合枢纽城市、平台型创新城市、青年友好型城市，推动交通基础设施建设提质提速、强化枢纽支撑带动能力，显得尤为重要、更加迫切。重点围绕东方红(洛阳)国际陆港扩容、洛阳动车所二期项目建设、洛阳铁路物流基地项目落地、洛阳站改造、“洛阳组”共建、呼南高铁豫西通道洛阳城区统筹综合规划、黑石关改扩建、“三横三纵三环”高速公路网规划建设及灾后重建等，徐衣显恳请有关部门加快推进、提高效率，在整体谋划设计、基础设施配套、服务产业布局等方面给予洛阳更大支持、更多指导，为地方经济社会高质量发展提供有力支撑。

　　中铁郑州局集团和省交通运输厅对洛阳的请求支持事项作出积极回应，希望双方成立工作专班，建立常态化沟通对接机制，聚焦重点、明确节点、疏通堵点，合力推进项目建设，助推洛阳“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”。

　　中铁郑州局集团、省交通运输厅相关分管负责同志，市领导孙延文参加对接活动。(记者 智慧)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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