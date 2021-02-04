1日，交通运输部验收专家组组长陈小钢率专家组来洛，就我市创建国家公交都市建设示范工程进行验收。昨日上午，陈小钢主持召开会议，专题听取我市创建工作汇报。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并致辞。

交通运输部专家组来洛验收公交都市创建工作

陈小钢带队 徐衣显参加汇报会并致辞

1日，交通运输部验收专家组组长陈小钢率专家组来洛，就我市创建国家公交都市建设示范工程进行验收。昨日上午，陈小钢主持召开会议，专题听取我市创建工作汇报。市委副书记、代市长徐衣显出席会议并致辞。

2017年8月，洛阳被交通运输部列为“十三五”期间全面推进公交都市第一批创建城市。近年，我市紧紧抓住国家公交都市示范工程创建机遇，以打造国内一流的公交都市示范城市为目标，加快构建方便、快捷、联动、高效的现代化城市公共交通服务体系。截至2021年10月，全市共有公共汽电车线路144条，公交车辆5941标台，已开通轨道交通1号线，2号线年底前将正式运营，全市公共交通机动化出行分担率达45.1%，“公交出行、绿色交通”的理念深入人心，“生态优先、低碳洛阳”的名片更加靓丽。

徐衣显在致辞时表示，公共交通是展示城市形象的第一窗口。进入新发展阶段，洛阳肩负着“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”的光荣使命，迎来了构建新发展格局、新时代推动中部地区高质量发展、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略，正坚定不移走好创新引领发展之路，努力打造重要综合交通枢纽，加快建设平台型创新城市、青年友好型城市，积极创建全国文明典范城市。洛阳始终坚持以人民为中心的发展思想，将公交都市理念融入城市规划、建设、运营、管理的全过程、各环节，全力打造布局合理、管理高效、运行安全、服务优质、出行便捷的公交服务体系。洛阳将以本次验收为契机，坚持把优先发展公共交通作为满足人民群众美好生活新需要的重要内容，树立问题导向、需求导向、目标导向，努力打造一流设施、一流技术、一流管理、一流服务的现代化公交都市，交出一份人民满意的高质量“答卷”，不断提升城乡居民出行的获得感幸福感，为洛阳经济社会高质量发展提供有力保障。

在洛期间，专家组还将开展实地考察、资料核查及质询，对我市公交都市创建工作进行考核验收。

省交通运输厅党组成员、副厅长吴孔军，市委常委、常务副市长孙延文等参加汇报会。（记者 孙自豪 孙小蕊）