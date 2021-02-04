徐衣显与中原证券董事长菅明军举行工作会谈

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中原证券党委书记、董事长菅明军一行举行工作会谈，双方就推进战略合作、加快市场化发展、推动更多企业上市等进行深入交流。

昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显与来洛对接的中原证券党委书记、董事长菅明军一行举行工作会谈，双方就推进战略合作、加快市场化发展、推动更多企业上市等进行深入交流。

徐衣显表示，站在新的历史起点上，洛阳市坚持以创新引领发展，把“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”作为今后一个时期的奋斗目标，政策机遇叠加，发展前景广阔，期待与各方深化合作，共谋发展大计。中原证券是沪港两地上市券商，也是我省资本市场发展的主要载体，作用明显、业绩突出，对于促进我市转型升级、优势再造、换道领跑等具有重要作用。希望中原证券抢抓洛阳发展的重要战略机遇期，持续深耕洛阳，前瞻谋划布局，加强沟通协作，通过双方共同努力，找到更多契合点，拓展合作新空间，实现互惠互利、共促共赢。

菅明军表示，中原证券将充分发挥本土券商的优势，利用多种资本市场工具，为推进洛阳实体经济和资本市场发展作出贡献。

李新建参加会谈。（记者 李三旺）