岁岁重阳，今又重阳。重阳节，每个地方都有不同的风俗习惯。下面，小编来介绍一下洛阳的重阳节过节习俗……

岁岁重阳，今又重阳。 重阳节，每个地方都有不同的风俗习惯。 下面，小编来介绍一下洛阳的重阳节过节习俗……

重阳登高是洛阳人自古的习俗

重阳节又称“登高节”，是因为九月九日这一天老百姓登高望远，有避灾祸和邪气的讲究。因为在人们心目中如遇水或瘟疫，高处是安全的地界。再从阴阳五行上来看，这一天地气上升，天气下降，天地之气交接。古人认为应避不正之气，或说邪气对人的侵害，而离家登高避之。

曹操的儿子曹丕，曾写下一篇文章，题目是《九日与钟繇书》。文中说道：“岁往月来，忽复九月九日。九为阳数，而日月并应，俗嘉其名，以为宜于长久，故以享宴高会。”

我们知道曹魏的都城是洛阳，从曹丕这段话里，可看出当时的人不但知道重阳节，而且说重阳是重九，是“宜长于久”。“九九”与“久久”同音，含“久久长寿”之意，所以时人喜爱重阳节。

翠云峰森林公园

史书记载，唐朝时期的洛阳人，每逢此节到来，都要到两个地方登高望远，这第一个要去的地方，自然是北邙山上的翠云峰。翠云峰在洛阳玻璃厂正北二三里，其 上有上清宫，乃大唐第二任皇帝高宗敕建。当时人们相信此处乃老子炼丹之所，所以祈求长寿的老人，都来这里登高望远。在这个地方望远，若往南望，此处临着邙 山南麓，可以临崖望远，看见龙门。由于邙山是平的，往北望是邙岭坡地。

第二个要去的地方，是万安山。这里数峰耸峙，涧水北流。山中既有佛家的玉泉寺，也有道家的祖师庙。当时唐高宗和武则天，非常喜欢这个地方，曾让北宗禅师神秀在此处设坛授徒，讲经弘法。时人每逢九月九、三月三，都来此处野游，登高望远。向北望，能看到洛水东流，伊河蜿蜒。还能看到近处的禹宿谷堆，独立于平畴之上。还能看到远处的皇城宫阙，铺陈于天地之间。