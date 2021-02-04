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徐衣显主持召开专题会议 研究全市经济运行等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.09 08:44

徐衣显在全市经济运行专题会议上强调
凝心聚力抓项目筑牢稳定发展“强支撑”
坚定信心重实干完成年度目标“硬任务”

　　昨日下午，市委副书记、代市长徐衣显主持召开专题会议，研究全市经济运行等工作，强调要认真贯彻落实市第十二次党代会精神，坚定稳定经济增长的信心决心，锚定目标，真抓实干，确保完成全年目标任务，为“十四五”发展奠定坚实基础。

　　徐衣显强调，抓好经济运行，保持稳定增长，事关“十四五”顺利开局，事关“建强副中心、形成增长极”目标实现。一要增强信心、自我加压。辩证看待当前经济形势，科学分析外部环境和内在矛盾，增强忧患意识，努力加压奋进，实现填谷抵虚、扭降为增。二要坚定决心、完成任务。进一步提振精神、鼓足干劲，抓住有利条件，发挥政策效应，千方百计保态势、提质效，确保我市经济运行保持在合理区间，力争主要指标名列全省前列，坚决完成全年目标任务。三要多措并举、稳定增长。把稳增长作为全局工作的重中之重，坚持稳中求进、稳调结合，加强运行分析调度，精准推动“三个一批”，全面激发消费潜力，持续稳定“三外”发展，不断强化督导考核，推动经济稳定向好、稳中有进。四要创新引领、增强后劲。以创新思维抓发展，以改革手段破瓶颈，用“穿透式”方式解难题，畅通向上汇报对接渠道，以政府工作新举措高效率推动经济发展高质量。五要防范风险、守住底线。强化底线思维，健全预警机制，坚持抓早抓小，有效防范化解各类风险隐患，以一局一域之稳定为全局全域之稳定作贡献。

　　会议研究洛轴改革和打造轴承产业高地工作。徐衣显强调，要不折不扣落实省委省政府对洛轴发展的指示要求，做好转型为纲、项目为王、改革为要、创新为上“四篇文章”，政企密切配合，助企解难纾困，打造轴承产业龙头领军企业、轴承产业集群发展高地。

　　会议还研究了主城区燃煤机组“基本清零”工作。徐衣显强调，要树牢绿色发展理念，压实企业主体责任、属地责任、部门责任，按要求节点停备大唐洛热2台32万千瓦热电联产机组，加快实施“引热入洛”工程，确保冬季稳定供暖，优化提升能源结构，持续改善空气质量。

　　李新建、孙延文、侯占国、任丽君等参加会议。（记者 李三旺）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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