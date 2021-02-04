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第二届“全国十大农民诗人”名单揭晓 洛阳诗人段新强入选
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.09.22 23:44

　　9月22日晚，2021中国农民丰收节诗歌大会暨“中国?罗江诗歌节”在四川省德阳市开幕。开幕式上，由《星星》诗刊主办的第二届“全国十大农民诗人”评选结果揭晓，诗人段新强成为我市唯一入选者。

　　段新强，栾川人，现为中国作家协会会员，洛阳市作家协会副主席。主要作品有诗集《活在青山绿水间》《风吹草低》，评论集《词语的回声》等。曾获首届河南文学期刊奖、首届三苏诗歌奖、第三届宝石文学奖新人奖、第六届“中华宝石文学奖”诗歌提名奖、第四届“大地文学奖”诗歌提名奖等。

　　第二届“全国十大农民诗人”获奖人员

　　李松山 河南省舞钢市王店乡李楼村

　　白庆国 河北省新乐市化皮镇曹家庄村

　　李明亮 安徽省宣城市宣州区黄渡乡杨林村

　　雷文 四川省巴中市恩阳区花丛镇胡芦村

　　梁文奇 黑龙江省青冈县兴华镇通泉村后管家屯

　　王德席 山东省肥城市湖屯镇张店村

　　刘永刚 河北省保定市新市区大马坊所张庄

　　段新强 河南省栾川县庙子镇威池村

　　陈传贵 重庆市忠县黄金镇四合村

　　张宇轩 安徽省肥东县杨店乡杨店村(洛报融媒记者余子愚)(采访对象供图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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