乡贤回乡带起“雁归经济”

秋日的河洛山乡，岁物丰成，果香四溢，一派生机勃勃的景象。

秋日的河洛山乡，岁物丰成，果香四溢，一派生机勃勃的景象。

来到伊川县鸦岭镇樊店村，漫山遍野的红薯喜迎收获。田间地头，拖拉机隆隆驶过，带动铁犁深翻出层层土浪，一个个深红色的红薯“破土而出”。新鲜的红薯直接在地里分拣、上秤、装箱，通过物流进城，走进千家万户。

步入洛宁县上戈镇海升苹果基地，连绵的山头上，入眼尽是望不到边的苹果林。鲜果挂满枝头，即将迎来络绎不绝的采摘客。曾经望天收的山坡地，演绎出“一亩园十亩田”的价值蝶变。乡亲们忙碌着，也喜悦着。

走进伊滨区明拓农业，现代温室大棚鳞次栉比。在这里，地表和地下安装的各种传感器，时刻监测着大棚内的温度、湿度、光照、土壤墒情等信息，即时传送至大数据中心。和智慧物联网系统“搭档”的，是一套先进的水肥一体化灌溉系统，借助该系统，园区实现节水电30%、节肥20%、节省人工80%……

当下，透过特色农业的勃兴、农旅融合的深化、现代农业的发展，不难发现，“面朝黄土背朝天”的传统农业生产方式正在发生深刻改变，种植大户、农民合作社、龙头企业成为农业发展的主力军。农业综合效益和市场竞争力的持续提升，离不开返乡创业乡贤的有力支撑。

“乡村振兴大幕开启，未来农业大有可为。”明拓农业的创办者赵海是全市首个获评高级农艺师的新型职业农民。如今，他以示范园为依托，建设“田间学校”，开展农民培育，加速复制推广新技术、新理念，在产业链上培育农民，让新技术扎根泥土、开花结果。

不只是赵海，嵩县菘田农业公司的郭紫阳也是一名“乡村创客”。打开菘田智能菇房，立体式的菇床如同超市的货架，上下排布6层，每一层都长满了密密麻麻的菌菇。每一栋菇房都配备了智能控制系统，对温度、湿度、通风等进行精准调控。

郭紫阳算了一笔账：以前，大棚菌棒种植受气候和季节影响较大，产量、质量、收益都不稳定。如今，采用立体种植方式，一栋占地200平方米的菇房，每个批次种植面积就达到400平方米，按全年8个种植批次计算，相当于把土地利用率提高了16倍。

乡村振兴，产业是核心，人才是关键。在相当长的时间里，我们常见的是“鲤鱼跳龙门”式的离农进城，却鲜见“凤还巢”式的返乡归田。如今，乡村振兴全面开启，看好农村发展前景的人越来越多。“走，回乡创业去”，已经成为新潮流。

比如，孟津的吕妙霞激活了草莓种植，洛宁的李应贤开拓了金珠沙梨产业，宜阳的王喜森让当地艾草种植风生水起……长期以来，返乡创业乡贤在城市学习了本领、积累了知识，又对生于斯、长于斯的乡土存有深厚感情。他们扎根乡村带动新业态、新模式成长起来，带动了老乡们一起发展、一起致富。

目前，各地已基本梳理并建立了乡贤数据库。下一步，我市将牢固树立富民导向，积极引导乡贤返乡创业，既通过融资、用地、税收等政策礼包，让返乡创业人员回得来、留得住、干得好，又要加快形成良好的制度环境，把乡村运营理念融入乡村，促进资源要素不断向农村回流集聚，为巩固拓展脱贫攻坚成果助力、为乡村振兴赋能。（记者 白云飞 通讯员 王勇）