河南省政府新任免一批干部

近日，河南省政府发布一批人事任免通知，涉及省政府办公厅、省自然资源厅、省交通运输厅、河南科技大学等多个政府职能部门和高校。 近日，河南省政府发布一批人事任免通知，涉及省政府办公厅、省自然资源厅、省交通运输厅、河南科技大学等多个政府职能部门和高校。详细名单如下： 河南省人民政府办公厅 聘任张文深、王登喜、尚朝阳、丁福浩、张战伟为河南省人民政府参事。 河南省自然资源厅 免去刘金山的河南省自然资源厅副厅长职务。 河南省交通运输厅 任命訾小春兼任河南省交通运输厅副厅长； 免去林虎的河南省交通运输厅副厅长职务。 河南省文化和旅游厅 免去宋丽萍(女)的河南省文化和旅游厅副厅长职务。 河南省退役军人事务厅 免去赵宏宇的河南省退役军人事务厅副厅长职务。 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 免去胡广坤的河南省人民政府国有资产监督管理委员会副主任职务。 河南科技大学 任命杨霞(女)为河南科技大学副校长(试用期一年)。 郑州航空工业管理学院 任命李大伟为郑州航空工业管理学院副院长，免去其洛阳理工学院副院长职务； 免去赵健的郑州航空工业管理学院副院长职务。 洛阳理工学院 任命韩洪涛为洛阳理工学院副院长(试用期一年)。 周口师范学院 任命迟彦为周口师范学院副院长(试用期一年)。 河南牧业经济学院 任命杨国宇为河南牧业经济学院副院长(试用期一年)。 郑州工程技术学院 任命郑高飞为郑州工程技术学院副院长(试用期一年)； 免去孙龙国的郑州工程技术学院副院长职务。 焦作大学 任命霍晓丽(女)为焦作大学校长； 免去郑广华的焦作大学校长职务，安排河南理工大学学术职务。 洛阳职业技术学院 任命赵健为洛阳职业技术学院院长； 免去程相朝的洛阳职业技术学院院长职务。 信阳职业技术学院 任命郑云(女)为信阳职业技术学院院长，免去其信阳师范学院副院长职务。 驻马店职业技术学院 任命苏新留为驻马店职业技术学院院长； 免去张胜的驻马店职业技术学院院长职务，安排河南牧业经济学院学术职务。(来源：河南政府网、河南发布)⑥