第十四届全运会场地自行车比赛竞委会会议在洛召开

第十四届全国运动会场地自行车比赛将于9月10日至14日在洛阳举行。昨日下午，场地自行车比赛竞委会会议、技术会议在我市召开。

第十四届全国运动会场地自行车比赛将于9月10日至14日在洛阳举行。昨日下午，场地自行车比赛竞委会会议、技术会议在我市召开。

国家体育总局原副局长、中国自行车运动协会主席崔大林参加会议并讲话。他指出，今年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，举办第十四届全国运动会，意义十分重大。他强调，全体参赛运动员、裁判员及工作人员，要切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把创造公平公正公开的竞赛环境作为首要任务，恪守体育精神和体育道德，强化纪律意识、规矩意识，精心组织、文明参赛，赛出风格、赛出水平，把这次比赛的出彩精彩奉献给盛世全运的浓墨重彩，致力在河洛大地书写中国自行车运动新篇章。

市委副书记、代市长、场地自行车比赛竞赛委员会主任徐衣显出席会议并致辞。他说，洛阳市认真贯彻习近平总书记关于体育工作重要指示精神，高度重视体育事业，统筹推进群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化协调发展，成功入选国家体育消费试点城市、河南省全民健身示范市，全民健身在河洛大地蔚然成风。此次承办全运会场地自行车比赛，是洛阳体育事业发展进程中的大事，也是洛阳人民期盼的喜事，必将为洛阳全面贯彻落实国家全民健身和健康中国战略蓄势赋能，必将对助推洛阳体育事业和体育产业发展、增加城市动能活力产生重大而深远的影响。洛阳市将组建筹备工作专班，总结借鉴成功经验，科学制订赛事方案，有序推进各项工作，为比赛提供一流接待服务、一流赛事保障，同时，将以此为契机，持续开创体育工作新局面，书写体育事业新篇章，用“竞技赛场”的精彩拼搏激励“发展考场”的奋勇争先，为“建强副中心、形成增长极”凝聚正能量、作出新贡献。

中国自行车运动协会副主席兼秘书长，国家体育总局装备中心党委书记、主任孙为民，省体育局局长万旭、副局长马宇峰，副市长魏险峰等出席会议。(记者 李三旺)