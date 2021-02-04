深圳康泰新冠疫苗能和其他新冠灭活疫苗混打吗？洛阳疾控专家答疑

近日，有市民通过洛阳网《百姓呼声》频道反映，他们7月份接种了第一剂次深圳康泰生产的新冠病毒灭活疫苗，但后续到接种门诊打第二针时，却被告知该款新冠疫苗持续缺苗，可以替代接种北京科兴或北京生物生产的新冠疫苗。

近日，有市民通过洛阳网《百姓呼声》频道反映，他们7月份接种了第一剂次深圳康泰生产的新冠病毒灭活疫苗，但后续到接种门诊打第二针时，却被告知该款新冠疫苗持续缺苗，可以替代接种北京科兴或北京生物生产的新冠疫苗。

担心不能混打，市民上网搜索发现，网上流传着一种和接种门诊相悖的说法，“请第一针接种深圳康泰新冠疫苗的市民，继续使用深圳康泰新冠疫苗完成第二针接种，不建议与其他企业的新冠疫苗进行混打。”一时间，“第一剂次接种的是深圳康泰新冠疫苗，第二剂次能混打其他新冠灭活疫苗吗？”成为大家关心的热点话题。

30日，洛报融媒记者就该问题，邀请市疾控中心免疫规划专家田鹏为广大市民答疑。

田鹏说，今年7月以来，根据省疾控部门统一调配，洛阳共到34.5万剂次深圳康泰疫苗，已陆续分配至各县区接种完毕。但近期，我市该款疫苗到苗数量不稳定。根据《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》，现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种。但如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种。

深圳康泰研发的新冠疫苗为灭活疫苗，与北京生物及北京科兴研发的新冠疫苗是同一技术路线，均为灭活疫苗，可以混打。

若第一剂次接种深圳康泰新冠疫苗，间隔28天接种第二剂次灭活疫苗(可以是其他厂家灭活疫苗)；若第一剂次接种北京科兴、北京生物等厂家生产的灭活疫苗，间隔21天接种第二剂次灭活疫苗(可以用深圳康泰灭活疫苗替代)。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）