洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

深圳康泰新冠疫苗能和其他新冠灭活疫苗混打吗？洛阳疾控专家答疑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.08.30 19:20

　　近日，有市民通过洛阳网《百姓呼声》频道反映，他们7月份接种了第一剂次深圳康泰生产的新冠病毒灭活疫苗，但后续到接种门诊打第二针时，却被告知该款新冠疫苗持续缺苗，可以替代接种北京科兴或北京生物生产的新冠疫苗。

　　担心不能混打，市民上网搜索发现，网上流传着一种和接种门诊相悖的说法，“请第一针接种深圳康泰新冠疫苗的市民，继续使用深圳康泰新冠疫苗完成第二针接种，不建议与其他企业的新冠疫苗进行混打。”一时间，“第一剂次接种的是深圳康泰新冠疫苗，第二剂次能混打其他新冠灭活疫苗吗？”成为大家关心的热点话题。

　　30日，洛报融媒记者就该问题，邀请市疾控中心免疫规划专家田鹏为广大市民答疑。

　　田鹏说，今年7月以来，根据省疾控部门统一调配，洛阳共到34.5万剂次深圳康泰疫苗，已陆续分配至各县区接种完毕。但近期，我市该款疫苗到苗数量不稳定。根据《新冠病毒疫苗接种技术指南(第一版)》，现阶段建议用同一个疫苗产品完成接种。但如遇疫苗无法继续供应、受种者异地接种等特殊情况，无法用同一个疫苗产品完成接种时，可采用相同种类的其他生产企业的疫苗产品完成接种。

　　深圳康泰研发的新冠疫苗为灭活疫苗，与北京生物及北京科兴研发的新冠疫苗是同一技术路线，均为灭活疫苗，可以混打。

　　若第一剂次接种深圳康泰新冠疫苗，间隔28天接种第二剂次灭活疫苗(可以是其他厂家灭活疫苗)；若第一剂次接种北京科兴、北京生物等厂家生产的灭活疫苗，间隔21天接种第二剂次灭活疫苗(可以用深圳康泰灭活疫苗替代)。（洛报融媒记者 王博东 通讯员 梁秀梅 张东晓）
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·老人视力减弱 竟是眼睛里偷偷长出一块肉
  • ·被热油烫伤 要不要包扎
  • ·扁桃体总发炎要切除吗？医生：遇到这些情况...
    		•
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
    米酒+咖啡 新奇味道美
        常去咖啡馆的人会发现，有一种叫“醪糟咖啡”的网红咖啡如今很受欢迎。
  • ·银耳雪梨汤 养颜又保健
  • ·相见不如上线 逛景只需一键
  • ·相公庄村：一代名相苦读地 垂花柱精妙绝伦
    		•
    		 
    新闻排行
  • 扩散！洛阳市中小学开学时间确定
  • 预警升级！洛阳市气象台刚刚发布暴雨...
  • 陆浑水库今日13时开始泄洪
  • 新安县芝泉公园部分道路及护坡因雨坍塌
  • 致洛阳市直机关全体党员干部的倡议书
  • 洛阳再次下调新冠病毒核酸检测价格 ...
  • 徐衣显到部分市属国有企业调研座谈
  • 驾驶证期满换证业务可线上办理 体检也...
  • 洛阳全力抢通修复水毁农村公路【组图】
  • 洛阳“两抗一止咳”药物今起实名登记...
    		•
    百姓呼声
  • · 新冠疫苗接种超半年，需要补充接种吗？
  • · 《契税法》实施不会影响契税优惠政策延续
    • 精彩图片
    筑牢防汛坚固防线 保障...
    孟津区这本“集体户口...
    102岁的卢氏：半生辛劳...
    开学在即，教材正在“...
    精彩热帖

    雨后美容师

    鲸鱼

    初秋观荷

    黑颈天鹅
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605