暖心！车管所协警收到“秋天第一杯奶茶”

22日上午，一杯温热的奶茶被外卖小哥送到了洛阳市车管所2号楼一楼业务大厅，订单的备注上写道：“感谢宋警官的帮助，一杯奶茶，聊表心意——山东车主崔某。”看到备注，协警宋美佳明白了奶茶的来历，也被这突如其来的奶茶感动到了。

22日上午，一杯温热的奶茶被外卖小哥送到了洛阳市车管所2号楼一楼业务大厅，订单的备注上写道：“感谢宋警官的帮助，一杯奶茶，聊表心意——山东车主崔某。”看到备注，协警宋美佳明白了奶茶的来历，也被这突如其来的奶茶感动到了。

原来，13日一大早，一名崔姓山东车主来到市车管所办理新车临时牌照，宋美佳在为他办理业务时发现，系统一直不显示车辆保险信息。她让崔某与保险公司联系，可一连好几个小时过去，问题也没有解决。

到了中午，大厅里的人几乎走光了，只剩崔某一人在焦急地等待。宋美佳见状，便主动帮他查找原因。“经过比对，我发现是保险公司把车架号信息填错了，导致保险信息没有传到系统上。”宋美佳说，找到原因后，崔某通知保险公司更改信息，半小时后，她为崔某办理了临时牌照。办妥时，已是下午1点多。

宋美佳说，目前，每日提前半小时上岗，中午业务“不打烊”，当日业务不办完不下班，已是该所的常态化举措，她只是做了分内之事。（洛报融媒记者 刘嘉仪 实习生 吉喆 文/图）