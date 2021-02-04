洛阳警方启动全市高速公路收费站治安（防疫）卡点

5日20时，洛阳市公安局根据新冠肺炎疫情防控形势需要，启动全市高速公路收费站治安(防疫)卡点，规范和加强高速公路收费站治安(防疫)卡点查验工作。

5日20时，洛阳市公安局根据新冠肺炎疫情防控形势需要，启动全市高速公路收费站治安(防疫)卡点，规范和加强高速公路收费站治安(防疫)卡点查验工作。

治安(防疫)卡点将对除悬挂豫C牌照外的入市车辆逐一查验，重点查验中高风险地区来洛返洛人员。卫生防疫部门体温测量，体温正常的，公安部门进一步核实其身份信息；体温异常的，由卫生防疫部门做相应处置。

对人员、车辆信息的核实，将分类采取措施。具体如下：

对非中高风险地区人员，查验健康码无异常的放行；健康码异常的，由卫生防疫部门处置。

人员信息显示为中高风险地区人员的，要求其提供48小时内的核酸检测阴性证明。能够提供48小时内的核酸检测阴性证明的放行，不能提供的劝返。

悬挂高风险地区牌照的车辆，车上所有人员应提供健康码、48小时内的核酸检测阴性证明。能够提供48小时内的核酸检测阴性证明的放行，不能提供的劝返。

对需要进一步核实人员信息的，可以通过查验行程码进行，行程码无异常、显示15日内无中高风险地区旅居史的可以放行。

洛阳市公安局有关负责人介绍，各卡点将设置“绿色通道”，对运送生活、防疫物资的车辆和快递物流车辆快速查验、快速放行，确保疫情防控期间各类物资供应。

警方提醒：即日起，来洛返洛人员可通过“洛阳警民通”微信公众平台“来洛登记”功能，提前完成信息登记，生成二维码并在下站时提供给工作人员进行核验，快速通过高速公路收费站治安(防疫)卡点。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 许鹏飞）